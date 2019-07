Violent incendie dans le Gard: 488 hectares brûlés, 190 personnes évacuées

Un feu de forêt et de brousailles, déclaré en début d'après-midi mardi au sud de Nîmes, à Générac (Gard), a parcouru 488 hectares mais a pu être fixé ce mercredi matin, assurent les pompiers du Gard.

"Ce matin, l'évolution est favorable, le feu est fixé. Il reste malgré tout de nombreux points chauds et un long travail de traitement de lisières et de noyage afin d'éviter tout risque de reprise", soulignent les pompiers dans un communiqué.



L'incendie, porté par un vent tournant, a nécessité l'évacuation de 190 personnes, les communes de Générac (15 km de Nîmes) et de Saint-Gilles ayant ouvert respectivement le château et le gymnase aux personnes évacuées. Cette zone avait déjà été touchée par de violents incendies lors de la canicule classée rouge, fin juin.



Plus de 140 véhicules de lutte contre les feux de forêt et 465 sapeurs-pompiers sont engagés sur ce feu de grande ampleur.





Un sapeur-pompier légèrement blessé



Des renforts extra-départementaux des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont sur place ainsi que des militaires de la sécurité civile de Brignoles, précisent les pompiers du Gard.



Un sapeur-pompier a été légèrement blessé. Aucune habitation n'a été touchée.



La départementale 14 reste coupée à la circulation et les sapeurs-pompiers demandent à la population d'éviter de se rendre sur les lieux et de redoubler de vigilance dans cette période de sécheresse ou l'emploi du feu est formellement interdit.



Parallèlement, un feu de garrigue s'était déclaré mardi soir à Montbazin (Hérault, 20 km au sud-ouest de Montpellier) et a parcouru au moins 30 hectares, brûlant quatre maisons, tandis qu'une trentaine ont dû être protégées. L'incendie a été maîtrisé en milieu de nuit, ont indiqué les pompiers de l'Hérault ce mercredi matin. Une trentaine de soldats du feu restent sur place pour assurer la surveillance et un bilan définitif doit être communiqué dans la matinée.