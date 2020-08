Violent incendie sur le littoral près de Marseille: des campings évacués

(Belga) Des campings du littoral méditerranéen à l'ouest de Marseille étaient en cours d'évacuation mardi soir, un violent incendie ayant déjà ravagé plusieurs centaines d'hectares de végétation.

Les vacanciers de trois campings de la Couronne, un quartier de bord de mer de la commune de Martigues, dans le sud-est de la France, ont été priés de se regrouper sur la plage face à la progression du feu, a déclaré à l'AFP la police. Une journaliste de l'AFP présente à la Couronne, en bord de mer, a vu d'énormes panaches de fumée noire et des flammes en bord de route ainsi que des avions bombardiers d'eau en action. L'incendie s'est déclenché en plein massif forestier et avait déjà ravagé 500 hectares de végétation vers 20h00, ont indiqué les pompiers à l'AFP. Plus de 1.000 pompiers, épaulés par sept avions bombardiers d'eau, luttent contre les flammes dans ce secteur du sud-ouest de Martigues, en bordure des localités de bord de mer de Carry-le-Rouet et de Sausset-les-Pins. "Pour l'instant, le feu qui est le plus préoccupant, à ma connaissance, ne menace pas les installations industrielles", a assuré à l'AFP Pierre Dartout, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, évoquant la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, près de laquelle un autre incendie s'était déclenché. Cet incendie est maintenant stabilisé. Entre 2015 et 2019, 9.300 hectares de forêt ont brûlé en moyenne chaque année dans les départements du littoral méditerranéen français. (Belga)