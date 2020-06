Violentes tensions à Dijon: les IMAGES du chaos après le retour au calme (vidéo)

Pendant quatre nuits, Dijon a été en proie à des troubles inhabituels à la suite de l'agression le 10 juin d'un adolescent issu de la communauté tchétchène.

Des expéditions punitives "totalement inédites" ont ensuite été menées ce week-end dans le centre-ville et dans le quartier sensible des Grésilles par des membres de cette communauté, et un homme a été grièvement blessé par balles dans une pizzeria.

Après trois nuits tendues, les forces de l'ordre ont dispersé lundi soir un attroupement d'hommes cagoulés et visiblement armés voulant défendre leur quartier contre ces intrusions.

Ce mercredi matin, on constatait un net retour au calme dans la cité bourguignonne.