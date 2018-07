Violents orages en France cette nuit: 800 maisons endommagées en Charente (vidéo)

Les violents orages qui se sont abattus mercredi sur plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine ont tué un sexagénaire en Corrèze et causé d'importants dégâts matériels en Charente.



Dans le département de la Corrèze, placé en vigilance orange dans la matinée, un cycliste de 64 ans originaire de Loire-Atlantique est décédé à Objat d'un "arrêt cardio-respiratoire" après avoir été blessé par la chute d'un arbre, ont indiqué les pompiers à une correspondante de l'AFP.



L'accident, provoqué par les violents orages accompagnés de vents violents, qui ont frappé le département dans l'après-midi, est survenu dans un parc où ce sexagénaire participait à un rassemblement de cyclotourisme.



En Charente, également en vigilance orange, de violents orages de grêle, ont provoqué d'importants dégâts matériels, notamment dans les secteurs de La Rochefoucauld et de Chabanais, a indiqué la préfecture dans un communiqué en début de soirée.

Des rafales de vent



Les vents ont soufflé jusqu'à près de 100 km/heure, endommageant 800 maisons, notamment dans le village de Saint-Sornin, l'un des plus touchés, où "un poste de commandement opérationnel (PCO) a été installé" dans la salle des fêtes, a précisé la préfecture.



Des dizaines de sinistrés ont été abrités pour la nuit dans des gymnases. Environ 200 sapeurs-pompiers étaient engagés pour un total de 370 interventions, dans tout le département de la Charente.



La Corrèze et la Charente étaient parmi les 31 départements du sud et du centre de la France placés en vigilance orange mercredi par Météo-France en raison de risques d'orages violents à partir de l'après-midi.



Les départements cités par Météo-France dans son bulletin de 16H00 sont l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Indre, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Saône-et-Loire, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne et la Haute-Vienne (87).



Mercredi à minuit, seuls deux départements, la Nièvre et la Saône-et-Loire, étaient maintenus en vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondation. "L'activité orageuse s'est très nettement atténuée", selon Météo France.