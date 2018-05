Violents orages en France: une fillette, qui se promenait avec ses parents, tuée par la chute d'une branche

Une fillette âgée de 6 ans est morte samedi après la chute d'une branche d'arbre lors d'un orage violent dans un parc à Changé, près de Laval, a-t-on appris auprès de la préfecture de Mayenne.



La jeune fille se promenait avec ses parents dans le parc lorsque la branche est tombée peu avant 19H30. Elle a subi un traumatisme crânien et est morte à l'hôpital de Laval, a précisé la préfecture de la Laval.



Le département de la Mayenne ainsi que 20 autres de l'Ouest avaient été placés samedi en vigilance orange pour orages violents avec un risque de forte grêle et de fortes rafales de vent par Météo-France. "Les circonstances de l'accident devront être établies par l'enquête judiciaire ouverte par le parquet de Laval et confiée à la direction départementale de la sécurité publique", a précisé la préfecture dans un communiqué.