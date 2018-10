Vote au Brésil: des militaires reçus avec des flèches par des Indiens

(Belga) Des militaires brésiliens qui apportaient dimanche une urne électronique ont été accueillis avec des flèches par des Indiens, a annoncé le Tribunal régional électoral de l'Etat du Mato Grosso (centre-ouest).

L'attaque a eu lieu dans la petite commune de Brasnorte, à 580 km de Cuiaba, capitale du Mato Grosso, où les Indiens "ont reçu l'armée avec des flèches", a indiqué Lidio Modesto, juge de ce tribunal, dans un communiqué. D'après le magistrat, les Indiens protestaient contre le fait qu'un bureau de vote soit installé au sein même de leur village. "Ils voulaient voter en ville", a ajouté le juge, sans fournir d'autres détails. Les autochtones ont accepté de baisser les armes après la médiation de la Fondation Nationale de l'Indien (Funai), organisme public qui dépend du ministère de la Justice. Dans une autre localité du Mato Grosso, un Indien a été interpellé après s'être présenté à un bureau de vote avec 70 titres d'électeur, affirmant qu'il voterait au nom de toutes ces personnes. Plus de 147 millions de Brésiliens votaient dimanche pour élire un nouveau président, les gouverneurs de chaque Etat et les députés. Selon le dernier recensement, datant de 2010, 896.000 Indiens de 305 ethnies vivant au Brésil. Ils représentent 0,4% d'une population de plus de 200 millions d'habitants et occupent 12% du territoire. (Belga)