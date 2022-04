Vote de confiance, soulagement...: la réaction des partisans d'Emmanuel Macron après sa victoire (vidéo)

Ce dimanche, Emmanuel Macron a été réélu à la présidence française, avec un écart moins serré que prévu. Sur la place du Trocadéro, ses électeurs ont laissé éclater leur joie.

Au pied de la Tour Eiffel, les partisans d'Emmanuel Macron ont explosé de joie, ce dimanche, à l'annonce des résultats. Agitant leurs drapeaux français et européens, ils sont soulagés : "J'avais l'impression qu'il allait y avoir un vote de dépit, un front républicain, mais au vu des résultats qu'on nous annonce, je pense qu'il y a un vote de confiance qui s'est exprimé", dit l'un des militants. Il est agréablement surpris par l'écart de vote avec Marine Le Pen : "On a confiance en l'Europe, on a confiance en la France, on est une terre d'accueil, une terre ouverte, loin de ces idées populistes, extrémistes et de repli".

À présent, les militants sont impatients qu'Emmanuel Macron entame son nouveau quinquennat : "Il n'y a plus qu'à ! On a cinq ans pour faire des réformes, et mettre en œuvre le programme, c'est super", dit une partisane. Pour elle, ce qui est déterminant dans son choix c'est "l'Europe, l'écologie, les retraites, l'économie", mais elle pense que la France "est sur de bons rails" à ce sujet. "Je pense que maintenant il faut vraiment faire un petit virage à gauche, sur l'écologie et le social pour satisfaire aussi les électeurs de Mélenchon", ajoute-t-elle.

Sur la place du Trocadéro, il n'y avait pas que les électeurs d'Emmanuel Macron, ceux qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon étaient aussi là : "Je suis contre le Front National, contre Le Pen, c'est pour ça que je suis là", réagit l'une d'elles, "je suis contente que Marine Le Pen ne soit pas montée au pouvoir, qu'on n'ait pas une présidence d'extrême droite".