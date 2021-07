Vous vous rendez en France prochainement ? Tout ce qui change après les annonces de Macron

Vos vacances se compliquent encore davantage si vous comptez vous rendre en France dans les semaines à venir. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé lundi soir et a annoncé toute une série de nouvelles mesures face à la propagation du variant Delta. Des mesures qui concernent les Français mais aussi les touristes.

Dès mercredi prochain, le 21 juillet, il faudra être vacciné, testé négatif, ou rétabli du covid pour profiter de nombreuses activités chez nos voisins français. Vous devrez montrer votre certificat Covid à l'entrée de tous les lieux culturels et de loisirs, mais aussi les théâtres, les cinémas, les parcs d'attraction. Les Français appellent cela le "pass sanitaire". Mais notre appli belge, CovidSafe.be, fonctionne. Pas besoin d'en télécharger une supplémentaire.

En résumé: Si vous êtes vacciné avec deux doses depuis plus de deux semaines, ou si avez eu le Covid il y a moins de 6 mois, aucun souci. Si non, vous devrez montrer un test négatif au Covid, qui date de moins de 48h. Un test PCR (qui coute 48 euros) ou un test antigénique (25 euros).

A partir de début août, le 'pass sanitaire' prend encore plus d'ampleur: il sera obligatoire à l'entrée des bars et des restaurants. Reste un flou à propos des terrasses extérieures.

Un "pass sanitaire" utile également à l'entrée des centres commerciaux, des lieux médicaux, des hôpitaux, des maisons de retraite ou encore pour prendre l'avion, le train, le car. Le 'pass sanitaire' était déjà obligatoire pour aller en boite de nuit en France. Il le sera d'une façon générale dans tous les lieux où l'on se retrouve à plus de 1000 personnes.

Quid des jeunes de plus de 12 ans?

Vous êtes nombreux à nous envoyer des questions via le bouton orange Alertez-nous. Beaucoup d'interrogations de parents concernant leurs enfants de plus de 12 ans. Sachez qu'ils sont bel et bien concernés par les nouvelles mesures françaises. Or, la plupart des ados belges ne sont pas vaccinés. Il faudra donc effectuer des tests régulièrement (toutes les 48 heures). Et depuis mercredi dernier, ces tests sont payants, pour les touristes étrangers.

Pour les enfants de moins de 12 ans, aucune obligation de test ou de vaccination. Sauf pour ceux âgés de 11 ans, un test négatif est exigé à l'entrée du territoire et pour accéder aux différentes activités.

Rappel des dates:

Pour les lieux culturels (théâtres, cinémas) et de loisirs, c'est dès mercredi prochain, le 21 juillet.

Pour les centres commerciaux, les transports, les restaurants et les hôpitaux, c'est à partir de début aout (date encore à préciser).