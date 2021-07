Vous voyagez prochainement en France? Voici tout ce que vous devez savoir au sujet du fameux "pass sanitaire"

Vous voyagez en France prochainement et vous posez des questions sur le pass sanitaire? Où et pour qui est-il requis ? A partir de quand ? Que risquent les réfractaires ? Voici un récapitulatif des informations concernant le nouveau sésame destiné à encourager la vaccination en France. Ce mardi soir, le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a par ailleurs précisé que les 12-17 ans étaient exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août, ce qui va faciliter les vacances de nombreux touristes belges.

Vos vacances se compliquent davantage si vous comptez vous rendre en France dans les semaines à venir. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé lundi soir et a annoncé toute une série de nouvelles mesures face à la propagation du variant Delta. Des mesures qui concernent les Français mais aussi les touristes. Notamment l'arrivée d'un pass sanitaire pour pouvoir profiter de ses vacances en France en toute quiétude.



Qu'est-ce que le pass sanitaire en France?



Un pass sanitaire consiste soit en un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48 ou 72 heures selon les cas, soit en la preuve qu'on a été contaminé et que l'on a guéri du Covid-19 (test PCR ou antigénique positif d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois), soit en un schéma vaccinal complet: 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 4 semaines après l'injection unique pour le Janssen, 2 semaines après l'injection unique pour les personnes ayant eu le Covid.



Vous devrez montrer ce certificat Covid à l'entrée de tous les lieux culturels et de loisirs, mais aussi les théâtres, les cinémas, les parcs d'attraction. Mais notre appli belge, CovidSafe.be, fonctionne. Pas besoin d'en télécharger une supplémentaire.





Où est-il requis ?



A partir du 21 juillet, il sera demandé à l'entrée de tous les lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes, dont cinémas, théâtres, salles de concerts, de sport, piscines, chapiteaux, salles de jeux, parcs d'attraction, expositions, foires ou salons. Mais pas les lieux de culte, qui sont exemptés.



A partir de début août -- la date exacte attendra la présentation de la loi en conseil des ministres le 19 juillet -- il sera requis pour tous les précédents lieux quelle que soit leur taille et étendu aux cafés et restaurants (quelle que soit leur taille), centres commerciaux (taille à définir), hôpitaux, maisons de retraite et établissements médico-sociaux. Les activités de traiteurs (mariage, célébrations, etc.) y seront également soumis. Les hôtels et campings doivent l'exiger pour leur espace restauration et piscine.



Côté transports, à partir de début août sont concernés les voyages en avions, trains et cars longue distance. Concrètement, les TER et TGV sont concernés mais pas les trains de banlieue ni les métros et bus. Le pass sanitaire était déjà requis pour les voyages dans l'UE depuis le 1er juillet et pour les grands événements de plus de 1.000 personnes.



Qui doit avoir son pass ?



Tous les clients des lieux et transports concernés ainsi que leurs salariés (serveurs des restaurants, contrôleurs de trains, etc.) mais pas les policiers ou gendarmes. Une exception a été précisée ce mardi soir par le ministre de la Santé français, Olivier Veran: les 12-17 ans sont exemptés du pass sanitaire jusqu'au 30 août.

Comment le pass est-il contrôlé ?



L'application Anticovid comporte un mode lecture qui permet à chacun de scanner le QR code du pass sanitaire ou d'une attestation de vaccin ou de test d'une autre personne, afin d'en contrôler la validité. Tous les professionnels concernés pourront donc contrôler leur clients ou salariés sans besoin d'un appareil spécifique.

Quel risque pour un professionnel qui accepte des clients sans pass ?



Une amende, voire une sanctions pénale allant jusqu'à l'emprisonnement en cas de négligence avérée ou grave. Le gouvernement promet une vague de contrôles.



Flou sur les centre commerciaux



Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), a indiqué à l'AFP à l'issue de la réunion avec Bruno Le Marie, Elisabeth Borne et Alain Griset, qu'il fallait encore définir la taille des centres commerciaux concernés et savoir si le contrôle se fera à l'entrée des magasins ou du centre commercial - sachant qu'il est difficile d'interdire l'accès aux magasins alimentaires et pharmacies.

A quand la loi ?



La loi comportant ces mesures doit être présentée en Conseil des ministres le 19 juillet en vue d'un vote éclair d'ici la fin juillet.