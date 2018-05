Walter Benjamin, rescapé des attentats de Bruxelles, rejoint la liste MR d'Uccle

(Belga) Walter Benjamin, rescapé des attentats de Bruxelles en mars 2016, occupera la 39e place sur la liste MR à Uccle, a confirmé le parti lundi soir.

"Je suis ravi d'accueillir sur ma liste un candidat à la personnalité forte qui a bien compris que c'est aussi à partir de l'échelon communal que se construisent la démocratie et le vivre-ensemble qui lui sont chers", a commenté Boris Dilliès, le bourgmestre d'Uccle. "Boris Dilliès m'a présenté son projet ambitieux pour Uccle et j'ai souhaité en faire partie. Je veux m'engager davantage et transformer ma critique en action, notamment en matière de prévention et de politiques concrètes en faveur des moins valides", a de son côté souligné Walter Benjamin, qui a grandi à Uccle. Ce dernier a rencontré le Premier ministre Charles Michel la semaine dernière, une rencontre qui a permis aux deux hommes d'échanger "en toute franchise" sur les mesures de lutte contre le radicalisme, le terrorisme et l'aide aux victimes mises en place par le gouvernement fédéral. "Ce fut une rencontre constructive, loin des caméras, qui nous a permis d'aborder sereinement, différentes thématiques liées à la sécurité", a déclaré à ce sujet le Premier ministre. (Belga)