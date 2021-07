Wauquiez interpelle l'Etat, accusé d'inaction sur les dossiers Luxfer et Ferropem

Le président (LR) d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a interpellé lundi l'Etat, accusé d'inaction devant les menaces de disparition pesant sur deux entreprises régionales, Luxfer et Ferropem.

"On a là deux dossiers très emblématiques de la politique de l'emploi", dont se prévaut le gouvernement, a souligné M. Wauquiez, lors d'une rencontre avec la presse organisée avant une assemblée plénière de l'assemblée régionale.

Or, "on a affaire à des groupes qui ne jouent pas le jeu et cela, on ne peut pas l'accepter", a-t-il lancé.

Sur le dossier Luxfer, un fabricant de bouteilles d'oxygène, il est "impensable" que le dossier reste bloqué "alors qu'on a un repreneur, un projet et des salariés motivés qui veulent défendre leur outil de travail", a-t-il relevé.

La région, a-t-il assuré, participera au projet de reprise en finançant de nouvelles machines.

"On a juste besoin d'un feu vert de l'Etat qui tarde", a dénoncé M. Wauquiez.

Ferropem, qui prévoit de fermer ses deux usines alpines spécialisées dans la fabrication de silicium, "n'est pas clair dans sa volonté de transmettre" ces sites, alors qu'ils disposent "d'un savoir-faire très important", a-t-il regretté.

M. Wauquiez a par ailleurs présenté le nouveau règlement intérieur de l'assemblée, marqué par "un effort important pour permettre aux petits groupes d'exister". Le seuil minimal pour constituer un groupe a été abaissé à quatre élus, au bénéfice notamment du Parti radical.

En revanche, une baisse globale de 300.000 euros du budget de fonctionnement des groupes représentés à l'assemblée a été décidée. Et, comme pendant la mandature précédente, les indemnités des élus seront rabotées de 10%.

M. Wauquiez est par ailleurs revenu sur les initiatives promises pendant sa campagne des régionales sur le thème de la sécurité, à laquelle il va consacrer 300 millions d'euros sur la mandature.

L'assemblée prévoit ainsi d'augmenter de 50% les effectifs de la police ferroviaire, mettre en place un centre de supervision de la sécurité dans les transports scolaires, mettre en œuvre la reconnaissance faciale "a posteriori" pour résoudre des cas de délinquance dans les transports, créer une brigade régionale de sécurité "pour venir en appui" aux lycées ou encore suspendre ses aides aux délinquants...