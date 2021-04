Week end pascal à Lourdes: des pèlerins quasi absents mais des audiences qui explosent

"Historiquement vide" pour la deuxième année consécutive à l'ouverture du weekend pascal, le sanctuaire catholique de Lourdes dans le sud-ouest a multiplié par cinq ses audiences sur les chaînes catholiques mondiales et sur les réseaux.

Samedi après-midi quelque cinq cents pèlerins arpentaient les allées menant à la grotte miraculeuse, où, selon la tradition catholique la Vierge Marie serait apparue à Bernadette Soubirous en 1858.

Un site qui tourne au ralenti alors que pas moins de "15.000 à 20.000" personnes fréquentent habituellement le sanctuaire "en années normales", indique le directeur de la communication David Torchala.

L'an passé, en plein confinement, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes était fermé au public pour la première fois de son histoire, pour ce moment phare de la foi catholique qui marque le coup d'envoi de sept mois de pèlerinages.

"TV Lourdes est devenue une véritable gare de triage pour les TV partenaires et les réseaux sociaux", souligne M. Torchala ajoutant, "en 20 ans je n'ai jamais vu autant d'innovations que ces dernier mois: c'est un sanctuaire qui se réinvente".

Ainsi, "depuis le premier confinement les audiences des retransmissions ont été multipliées pas cinq, on touche cinq millions de téléspectateurs et d'auditeurs en direct via cinq partenaires TV internationaux", notamment "la chaine francophone, très suivie en Orient, KTO mais aussi l'antenne italienne TV 2000 ou encore la chaine américaine EWTN".

La chaîne Youtube du sanctuaire "a fidélisé" pas moins de 250.000 abonnés et cumule 59 millions de vues depuis sa création tandis que sa page Facebook approche les 800.000 followers, se réjouit le communiquant.

Selon lui, "ces nouveaux moyens ont permis de garder le lien" avec les fidèles alors que "tous les pèlerinages du mois d'avril ont été annulés", notamment un pèlerinage italien --la première nationalité étrangère-- et un pèlerinage en provenance de Grande-Bretagne qui permet à 5.000 enfants handicapés de venir sur le site.

-Des pertes limitées grâce aux dons-

"Le (nouveau) confinement c'est un coup dur mais on a de l'espérance", confesse le directeur de la communication qui espère que "dès l'été" le sanctuaire pourra "accueillir des pèlerins français et peut-être espagnols ou italiens", à défaut de voir "des pèlerins lointains, asiatiques ou sud américains".

En 2020, le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, qui emplois 320 salariés en temps normal, a enregistré 4 millions d'euros de perte. Une perte limitée "qui aurait pu être deux fois plus importante sans la mobilisation des donateurs".

“Le sanctuaire fait partie de cet écosystème de la ville de Lourdes, et fait vivre cet écosystème", remarque le recteur de Notre Dame de Lourdes, Olivier Ribadeau Dumas.

"Quand le sanctuaire est déserté, et bien c’est une ville entière qui est touchée. Je suis extrêmement solidaire de tous les hôteliers, de tous les restaurateurs, de tous les commerçants, de tous les saisonniers qui ne peuvent pas travailler", ajoute le responsable du site.

Samedi quelques rares touristes déambulaient dans les rues commerçantes de cité mariale quand "ils sont des milliers habituellement".

Un plan de relance de la zone touristique doit être déployé dans les prochaine semaines pour sauver la saison estivale.

Dans la soirée, la Vigile pascale --la cérémonie qui marque le début du temps pascal et la fin du jeûne du carême-- se fera à huis clos avec, comme l'an passé, l'unique présence des trente chapelains, ces prêtres qui assurent les offices du sanctuaire.