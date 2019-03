Willy Borsus dévoile sa liste MR pour les régionales dans le Luxembourg

(Belga) Le ministre-président wallon sortant, Willy Borsus, a officiellement présenté samedi, à Libramont, la liste MR qu'il tirera, le 26 mai prochain, aux élections régionales sur l'arrondissement désormais unique que constituera la province de Luxembourg. La deuxième place sera occupée par Anne Laffut, bourgmestre de Libin depuis 2006 et actuelle chef de groupe de la minorité MR au conseil provincial. La liste pour les régionales a été présentée en même que celle pour la Chambre qui, elle, sera tirée par Benoît Piedboeuf, député fédéral sortant et président de la Fédération MR du Luxembourg.

Lors du scrutin régional de 2014, la province de Luxembourg était encore divisée en deux arrondissements distincts, Arlon-Marche-Bastogne et Neufchâteau-Virton. Willy Borsus, quittant alors le Namurois pour la province de Luxembourg, était tête de liste sur le premier tandis que le Chestrolais Yves Evrard emmenait la liste régionale MR sur le second. Le MR avait obtenu un député sur chaque arrondissement. Réélu député régional, Willy Borsus, étant alors monté au gouvernement fédéral, avait cependant laissé la place à sa suppléante, Carine Lecomte. Député régional sortant, Yves Evrard est cette fois 1er suppléant mais pourrait cependant retrouver un siège de député si Willy Borsus devait rempiler à une fonction exécutive. Désormais, six députés régionaux seront élus en province de Luxembourg. "Nous voulons obtenir un fauteuil supplémentaire", affirme Willy Borsus. Le MR espère aussi confirmer ses résultats des derniers scrutins, y compris au regard des élections communales d'octobre 2018. "Notre ambition est de devenir le premier parti de la province de Luxembourg", annonce le président provincial du MR, Benoît Piedboeuf. Les listes MR tant pour la Région que pour le fédéral compteront plusieurs bourgmestres: Anne Laffut (Libin - 2e effective à la Région), Michel Jacquet (Erezée - 3e effectif à la Région), Yves Besseling (Vaux-sur-Sûre - 5e effectif à la Région), Henri Thiry (Etalle - 5e suppléant à la Région), Benoît Piedboeuf (Tintigny - tête de liste au fédéral), Laurence Crucifix (Libramont - 4e effective au fédéral) ou encore Mathieu Rossignol (Bertrix - 1er suppléant au fédéral). Le MR Luxembourg a aussi présenté son candidat qui figurera sur la liste à l'Europe à une place à devoir encore définir. Il s'agira de Denis Collard, conseiller communal à Bertrix et conseiller provincial, mais également connu des auditeurs comme "Monsieur Météo" sur les ondes radio de la RTBF. (Belga)