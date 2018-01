L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès relancée? Un monastère fouillé par la police sans succès

Selon le journal Ouest-France, une intervention policière a eu lieu ce mardi matin de 8h45 à 10h45 environ, dans le monastère de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Un homme qui pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès y aurait en effet été aperçu, mais les enquêteurs ne l'y ont pas trouvé.

Xavier Dupont de Ligonnès avait exécuté toute sa famille en 2011 à Nantes. Quelques heures plus tard, sa voiture avait été repérée sur le parking d'un hôtel Formule 1 à Roquebrune-sur-Argens, puis les enquêteurs ont perdu sa trace.



Début décembre, le fugitif aurait été reconnu par deux femmes à la messe du monastère Le Saint-Désert-des-Carmes Notre Dame de Pitié, situé dans ce village. L'homme, qui connait bien la région pour y avoir passé son enfance, se serait donc peut-être réfugié dans ce lieu où les moines ont fait voeu de solitude et... de silence. Ce que le monastère a démenti officiellement alors que les policiers de la PJ de Nantes, assistés de leurs collègues de Toulon, étaient encore en train de fouiller les lieux.



Finalement, les enquêteurs sont repartis sans avoir mis la main sur le fugitif et assassin présumé le plus célèbre de France. En avril 2011, les corps de sa femme Agnès et de ses quatre enfants avaient été retrouvés enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Ils avaient disparu depuis près de trois semaines.