XV de France: Brunel distribue bons et mauvais points

Maxime Médard "performant", Baptiste Serin "constructif", Teddy Thomas qui doit apprendre à "regarder" autour de lui: le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a décerné ses bons et mauvais points dimanche, au lendemain de la défaite face à l'Afrique du Sud (29-26).

. Mention bien: Médard, Penaud et Serin

Même sans essai inscrit, le triangle arrière Médard-Penaud-Thomas dans son ensemble reste pour Brunel une des satisfactions du match: "Je suis très content de cette association parce qu'elle a bien fonctionné. Elle n'a quasiment jamais été en difficulté que ce soit sur l'occupation du terrain, le jeu au pied". Ce dernier domaine a beaucoup plus concerné "l'aile de Damian Penaud, mais on le savait performant dans ce registre. Il nous a donné l'assurance."

Des trois, c'est l'arrière toulousain qui a fait la meilleure impression. "Maxime Médard a été très performant. Sur le jeu aérien, il a été bon en contre-attaque, a su créer des situations. Sur des ballons plus faciles ou avec plus de champ, il a trouvé des solutions, c'est bien. On attendait qu'il puisse nous libérer de cette pression avec son jeu au pied, il l'a fait plusieurs fois de manière intéressante et intelligente."

Même son de cloche pour le demi de mêlée Baptiste Serin, remplacé pour le quart d'heure final par Antoine Dupont. "On lui demandait une grande présence pour accélérer le jeu quand on le pouvait, gérer les moments faibles, utiliser le jeu au pied et renverser la pression. Il a fait ça de manière constructive, il a été efficace sur le tir au but, il n'en a manqué qu'un seul (49e). Pour moi, c'est une performance très positive", a commenté Brunel.

. Peut mieux faire: Thomas et Lopez

Thomas trop individualiste? "Cela fait partie des axes sur lesquels il doit progresser", a commenté Brunel, ajoutant: "Il est capable de casser les défenses, de traverser... Il a souvent marqué. Hier, il aurait été plus inspiré de regarder, parce qu'il avait deux soutiens proches et un troisième un peu plus lointain".

Recevant un ballon sur la ligne des 22 m (35e), l'ailier du Racing 92 a échappé à quatre Sud-Africains, remonté le terrain sur 50 m avant de gâcher un surnombre en jouant le duel face à Jesse Kriel plutôt que de faire une passe. Plaqué par le centre des Boks, il n'a pas pu transmettre le ballon.

"Mais il y a eu autres occasions (ratées)", a aussitôt ajouté Brunel, désignant sur deux actions l'ouvreur Camille Lopez, qui aurait pu faire marquer Penaud avec un "coup de pied mieux ajusté" sur la première grosse occasion française (5e), et a pris une mauvaise décision à la 18e minute. "Camille joue un coup de pied dans le dos entre les poteaux. S'il fait la passe à Mathieu Bastareaud, je pense qu'il y va facilement (à l'essai)".

Autre action coupable: l'erreur de Sébastien Vahaamahina, sur le renvoi de l'essai de Bastareaud (42e), qui aboutit à celui de Nkosi (44e). Le deuxième ligne "n'entend pas Camille qui lui dit qu'il a le ballon. C'est une erreur de communication. Et pourtant, ils sont dans le même club. Cela ne devrait pas arriver", a pesté le technicien.

. Picamoles "n'a pas pu peser"

Très attendu pour son retour après une saison 2017-2018 marquée par un certain désamour avec la sélection, Louis Picamoles "n'a pas été tellement sollicité dans le jeu", a déploré Brunel, insistant sur le manque de soutiens auprès du Montpelliérain sanctionné par un ballon gratté et une pénalité.

"C'est vrai qu'il n'a pas été énormément sollicité, il n'a pas pu peser", estime Brunel. "Il a pris quelques ballons au ras des rucks pour essayer de les refixer mais il a eu moins de poids sur la partie qu'on aurait pu le penser".