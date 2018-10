XV de France: Parra forfait pour les tests d'automne, remplacé par Bézy

Le demi de mêlée de Clermont Morgan Parra, blessé à un poignet à l'entraînement, a déclaré forfait pour les tests du XV de France en novembre et sera remplacé par le N.9 de Toulouse Sébastien Bézy, a annoncé samedi l'encadrement des Bleus.

Cette blessure est un coup dur pour le groupe du sélectionneur Jacques Brunel, qui se dirigeait vers une association à la charnière entre Parra, déjà absent lors du Tournoi des six nations, et son coéquipier en club, l'ouvreur Camille Lopez.

L'annonce de ce forfait, qui s'ajoute à ceux du troisième ligne aile Bernard Le Roux et du trois-quarts centre Wesley Fofana, intervient à la veille du rassemblement des 31 joueurs à Marcoussis pour préparer les matches face à l'Afrique du Sud (10 novembre), l'Argentine (17) et les îles Fidji (24). Et dans la foulée, un autre Clermontois, le centre Rémi Lamerat, a été évacué samedi sur civière contre Castres (41-6), après un choc à la tête et devrait ajouter son nom à la liste.

En l'absence du N.9 du Racing 92 Maxime Machenaud, lui aussi blessé, Baptiste Serin et Antoine Dupont sont en concurrence pour prendre la place laissée libre par Parra. Mais le Bordelais évolue au sein d'une UBB qui peine à convaincre, tandis que le Toulousain revient tout juste d'une longue convalescence après s'être rompu le ligament croisé antérieur du genou droit avec le XV de France en février contre l'Irlande.

Bézy (26 ans, 7 sélections), auteur d'un bon début de saison avec Toulouse en l'absence de Dupont, justement, se voit offrir une chance de retrouver la sélection qu'il n'a connue que début 2016 à l'arrivée de Guy Novès, le prédécesseur de Brunel, avant d'être écarté.

A un poste où les Bleus disposent d'un réel réservoir mais peinent à trouver leur patron, Parra, qui compte 69 sélections à bientôt 30 ans - il les fêtera le 15 novembre-, avait aussi été mis de côté après le fiasco de la Coupe du monde 2015. Mais le limogeage de l'ex-manager toulousain fin 2017 et son remplacement par Brunel a changé la donne.

Le Clermontois a été rappelé en janvier pour le Tournoi des six nations avant de, déjà, déclarer forfait sur blessure. Parra a dû attendre la tournée de juin en Nouvelle-Zélande pour faire son retour sous le maillot national (3 titularisations).

L'autre demi de mêlée de l'UBB, Yann Lesgourgues, remplacera Sébastien Bézy chez les Barbarians, la deuxième équipe nationale qui affrontera les Tonga le 10 novembre à Bordeaux.

Le groupe de 31 pour les tests de novembre

Avants (17): Poirot (Bordeaux-Bègles), Priso (La Rochelle), Guirado (Toulon/cap.), Chat (Racing 92), J. Marchand (Toulouse), Atonio (La Rochelle), Bamba (Brive/Pro D2), Gomes Sa (Racing 92), Lambey (Lyon), Maestri (Stade Français), Vahaamahina (Clermont), Gabrillagues (Stade Français), Lauret (Racing 92), Picamoles (Montpellier), Iturria (Clermont), Babillot (Castres), Galletier (Montpellier)

Arrières (14): A. Dupont (Toulouse), Serin (Bordeaux-Bègles), S. Bézy (Toulouse), Lopez (Clermont), Belleau (Toulon), Doumayrou (La Rochelle), Huget (Toulouse), Bastareaud (Toulon), Fickou (Stade Français), Lamerat (Clermont), Penaud (Clermont), Thomas (Racing 92), Médard (Toulouse), Fall (Montpellier)