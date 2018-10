XV de France: Raka et Willemse éligibles dès qu'ils auront leur passeport français (Laporte)

Le Fidjien Alivereti Raki et le Sud-Africain Paul Willemse auraient être appelés mercredi par le XV de France mais "il faut attendre qu'ils aient le passeport français", a expliqué le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte.

"Ils auraient pu avoir le passeport lundi et mardi" et être appelés le lendemain, a affirmé le président de la FFR qui avait déclaré, en décembre 2016 peu après son élection, avoir "pris la décision politique de ne plus faire jouer de joueurs étrangers en équipe nationale". Mais il avait modifié sa position en mai dernier, indiquant qu'une demande de naturalisation en cours valait nationalité.

"Et s'ils ne l'obtiennent pas? Ce n'est pas parce que vous faites la demande que vous avez le passeport", a-t-il ajusté mercredi, interrogé par l'AFP à l'issue d'une table ronde sur l'évolution du rugby à l'Assemblée. "Faire la demande montre déjà que vous avez la volonté d'être français. C'est une bonne chose. Mais si tu ne l'as pas, le passeport, tu n'es pas français."

Raka, puissant ailier de Clermont (23 ans) et Willemse, massif deuxième ligne de Montpellier (25 ans), étaient fortement pressentis depuis quelques jours pour intégrer le groupe de 31 joueurs qui disputera les trois tests de novembre face à l'Afrique du Sud, l'Argentine et les Fidji. Mais ils n'ont finalement pas été retenus.

"Je ne fais pas l'équipe. Quand j'ai eu Jacques (Brunel, le sélectionneur) et qu'on l'a évoqué, ça a été clair, net et précis: il y a passeport ou il n'y a pas passeport. Mais comme les dossiers avaient été envoyés avec avis favorable, on se disait que ça (les passeports) pouvait arriver lundi ou mardi", a encore déclaré Laporte à l'AFP.

Si "les préfectures de l'Hérault et du Puy-de-Dôme ont renvoyé des dossiers avec avis favorable", a insisté Laporte, "cela veut dire qu'ils sont sur le bon chemin pour avoir le passeport. Mais ils ne l'ont pas pour le moment donc je me tiens à ce que j'ai dit".

Laporte avait lui-même appelé les Sud-Africains Pieter de Villiers et Brian Liebenberg quand il était sélectionneur du XV de France entre 2000 et 2007, avec Brunel comme adjoint.