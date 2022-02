"10 heures pour franchir la frontière, des voitures et des camions arrivent au compte-gouttes": notre journaliste décrit la situation à la frontière avec l'Ukraine

Des milliers d’Ukrainiens fuient le pays. Certains se réfugient dans l’ouest de l'Ukraine, région moins touchée. D’autres passent la frontière avec la Pologne pour se réfugier en lieu sûr. Les hommes ne peuvent plus quitter le pays depuis hier soir.

Notre envoyé spécial RTL Info, Mathieu Col, était en direct de Berdyszcze, en Pologne, à la frontière de l’Ukraine. Il est revenu sur l'arrivée des Ukrainiens et leur accueil une fois passée la frontière.

Notre journaliste a fait état d'une arrivée "importante mais pas ultra visible" de réfugiés en Pologne. "Parce que les files sont de l’autre côté, a-t-il expliqué. La zone de contrôle s’étend sur plusieurs centaines de mètres. C’est une zone tampon entre les deux pays. Pour pouvoir entrer en Pologne et dans l’Union européenne, il y a des contrôles passeport et tout cela prend du temps. Un Ukrainien qu’on a croisé ce matin a pris 10 heures pour franchir la frontière, ce qui veut dire que c’est deux fois plus long qu’hier soir. On a des voitures qui arrivent au compte-gouttes, des camions qui arrivent au compte-gouttes, mais ils sont très nombreux de l’autre côté de la frontière. Du coup, il y a des familles qui attendent leurs proches qui sont de l’autre côté de la frontière. Les autres continuent directement. Soit ils vont chez des proches, sinon il y a des centres pour réfugiés qui ont ouvert : 9 centres tout au long des 500 kilomètres de frontière qu’il y a entre la Pologne et l’Ukraine. Des centres qui accueillent quelques personnes. Ce matin, nous sommes allés dans un de ces centres, qui sont des centres de transit où on réoriente les Ukrainiens qui arrivent ici vers des centres plus structurels où ils vont passer quelques jours."