"All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey devient numéro un, 25 ans après

La chanson avait été publiée initialement le 1er novembre 1994 avec l'album de noël "Christmas", mais n'avait pas fait l'objet d'une sortie séparée en single et ne pouvait donc rentrer, à l'époque, dans le classement. Déjà populaire durant les années 90 et 2000, le titre a bénéficié d'un coup de fouet grâce à son inclusion dans la bande originale du film "Love Actually" (2003) mais surtout avec l'émergence du streaming. Lundi, il apparaissait ainsi en troisième position du classement mondial établi par la plateforme Spotify, et en première position au Royaume-Uni. "All I Want for Christmas Is You" a, par ailleurs, bénéficié cette année d'une nouvelle campagne de promotion, avec une ressortie de l'album "Christmas" et une nouvelle vidéo. Ce petit film utilisait des plans tournés durant la production du clip originel, mais jamais vus depuis. L'arrivée de Noël, une tournée de Mariah Carey aux Etats-Unis et sa savante utilisation des réseaux sociaux ont fait le reste, propulsant le morceau en haut du classement établi par Billboard, le premier numéro un de la chanteuse depuis plus de 11 ans. Bien que les Etats-Unis aient une longue tradition d'albums de Noël, c'est la seconde fois seulement dans l'histoire du Billboard, qui publie un hit-parade depuis 1940, qu'une chanson de Noël accède à la première place, 61 ans après "The Chipmunk Song" des Chipmunks. Avec 19 titres classés numéro un des ventes aux Etats-Unis depuis le début de sa carrière, Mariah Carey n'est désormais plus qu'à une longueur des Beatles, recordmen en la matière (20). "On l'a fait", a tweeté la diva, qui a toujours refusé de donner son année de naissance (elle aurait 49 ans ou 50), près de 30 ans après son premier numéro un, "Vision of Love" (le 4 août 1990). "Avant, je la critiquais à chaque fois que je l'entendais, mais à ce stade, je sens que je suis enfin capable de l'apprécier", a réagi Mariah Carey auprès du New York Times au sujet de sa chanson co-écrite avec le compositeur Walter Afanasieff. "J'adore simplement les fêtes", a-t-elle ajouté. "Je sais que c'est niais, mais je m'en fiche."