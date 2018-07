"Amants du FBI": l'ex-juriste accepte finalement de témoigner

L'ancienne juriste du FBI Lisa Page, qui avait dans un premier temps refusé de témoigner, a finalement rencontré en privé des membres du Congrès vendredi pour s'expliquer sur des accusations de parti pris contre Donald Trump.

Mme Page, qui a participé aux enquêtes sur Hillary Clinton et Donald Trump, a entretenu une relation extra-conjugale avec son collègue Peter Strzok entre 2015 et 2017.

Leur correspondance privée a révélé leur opposition, pendant la campagne présidentielle de 2016, au candidat républicain, qui les a surnommés "les amants du FBI".

Mme Page a trouvé un accord avec la commission judiciaire de la Chambre des représentants pour pouvoir témoigner en privé, après avoir refusé mercredi de le faire publiquement devant le Congrès.

"Cette décision n'a que trop tardé", a commenté le président de la commission judiciaire, le républicain Bob Goodlatte, précisant que l'entretien se prolongerait lundi.

"Lisa Page est un témoin clé dans notre enquête et nous avons besoin de l'entendre sur son rôle dans des décisions prises par le ministère de la Justice et le FBI", a-t-il ajouté.

Mme Page s'est présentée vendredi au lendemain de l'audience particulièrement agitée, devant le Congrès, de son ancien collègue, l'agent du FBI Peter Strzok.

Durement pris à parti par les républicains, M. Strzok a reconnu avoir critiqué Donald Trump en privé, mais a nié que ses opinions aient influencé son travail.

"Laissez-moi être clair, sans équivoque et sous serment: pas une fois en 26 ans à défendre ma nation mes opinions personnelles n'ont eu un impact sur mon activité officielle", a-t-il assuré.

Alors qu'il se trouvait à Bruxelles pour assister au sommet de l'Otan, Donald Trump avait réagi sur Twitter au refus de Mme Page de témoigner mercredi devant le Congrès.

"Elle a travaillé, aux côtés de son amant, l'Agent du FBI Peter Strzok, sur la Chasse aux Sorcières Truquée, peut-être l'affaire la plus partiale et corrompue DE L'HISTOIRE!", avait écrit le président américain.

Mme Page et M. Strzok sont au centre d'une campagne républicaine visant à discréditer la police fédérale et l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, à laquelle ils ont brièvement participé, sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de M. Trump et la Russie pour le faire élire en 2016.