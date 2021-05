"Arrêtez d'embrasser vos poulets": l'étonnante recommandation des autorités américaines aux éleveurs de volailles

Face à une recrudescence des cas de salmonellose aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont émis une recommandation qui n'a pas manqué d'amuser: elles ont demandé aux Américains d'arrêter d'embrasser leurs poules et autres volailles.

"Ne faites pas de bisous ni de câlins aux volailles de basse-cour, et ne mangez ni ne buvez près d'elles", ont très sérieusement demandé les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays.



Selon les CDC, une poussée du nombre de cas de salmonellose est en partie liée à ce comportement: 163 cas ont été enregistrés depuis mi-février, dont 34 hospitalisations.



"Des entretiens avec les personnes malades ont montré que des contacts avec des volailles étaient probablement la source de l'épidémie", ont-ils ajouté.



Même s'ils semblent propres, ces animaux, comme les poules ou les canards, peuvent transporter la salmonelle, une bactérie pouvant provoquer diarrhées, fièvre et vomissements, ont prévenu les CDC.



Les autorités ont également recommandé de se laver scrupuleusement les mains après un contact avec une volaille, et de décourager les enfants de jouer avec elles. Généralement, les infections surviennent par l'ingestion d'oeufs ou de produits laitiers contaminés. Des dizaines de millions de cas sont enregistrés chaque année, mais ils sont rarement mortels.