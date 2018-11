"Asia Bibi et son mari doivent être protégés": la N-VA demande à la Belgique de lui offrir l'asile

Le député Peter Luykx (N-VA) a lancé dimanche un appel au soutien de la Belgique à la chrétienne Asia Bibi dont le sort reste incertain au Pakistan après que son acquittement d'une condamnation à mort pour blasphème a suscité l'ire des islamistes et provoqué un recours contre cette décision.

"Tant Asia Bibi que son mari doivent être protégés. La Belgique peut leur offrir l'asile. Ce ne serait pas la première fois que le gouvernement agisse de la sorte", a indiqué dimanche Peter Luykx. Le député en appelle également à une réaction du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders afin qu'il s'inscrive dans les pas de la résolution votée en 2017 à la Chambre visant à protéger les minorités religieuses en proie à la violence de groupes extrémistes. Le temps est venu pour la Belgique de "condamner fermement la violence contre la minorité chrétienne au Pakistan", a estimé le député nationaliste.

Interrogé lundi sur La Première (RTBF), le ministre des Affaires étrangères a jugé la demande "tout à fait légitime si la famille le souhaite (elle est plutôt encline à demander l'asile dans un pays anglo-saxon, Ndlr) et si le secrétaire d'Etat Theo Francken est d'accord, on peut faire passer le message à l'avocat". M. Reynders a rappelé que la Belgique avait accueilli récemment des familles en provenance d'Irak et de Syrie, parce qu'elles étaient persécutées en raison de leurs convictions religieuses.