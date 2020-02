"Aucune raison de paniquer", assure la fédération belge de l'industrie du tourisme

(Belga) "Il n'y a absolument aucune raison de paniquer", affirme vendredi dans un communiqué la fédération belge de l'industrie du tourisme (FIT), alors que le nouveau coronavirus a fait son apparition en Europe. La Fédération rappelle qu'hormis pour la Chine, aucun avis négatif de voyage n'a été émis par les Affaires étrangères.

L'organisation coupole des sociétés de l'industrie du tourisme en Belgique conseille aux voyageurs qui ont déjà réservé un voyage de suivre les directives des organisateurs. Ceux-ci, "conscients de leur responsabilité, décideront si le voyage peut se dérouler comme prévu ou si d'éventuelles modifications sont nécessaires". Les tour-opérateurs ne procèderont en effet à des annulations "que lorsque les Affaires Étrangères en donneront le signal", ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour, excepté pour la Chine. Les voyageurs qui décideraient toutefois d'annuler un voyage devront donc en assumer eux-mêmes les frais d'annulation, souligne encore la FIT. "Les membres de la FIT sont en contact permanent avec toutes les autorités compétentes et suivent à la lettre les directives des autorités. Ils ne négligeront aucune mesure utile pour la sécurité des voyageurs belges. Pour le moment, il n'y a pas encore de contagion en Belgique. Voyager vers la Belgique ou en Belgique se fait donc en toute sécurité", conclut le communiqué. "Les voyages et excursions d'une journée ou plus chez nous ne présentent pour le moment aucun risque supplémentaire." (Belga)