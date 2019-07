"Avengers: Endgame" détrône "Avatar" au sommet historique du box-office

(Belga) Le film de super-héros "Avengers: Endgame" est devenu ce week-end le film le plus rentable de tous les temps, avec 2,7902 milliards de dollars de recettes (2,4838 milliards d'euros), selon les chiffres du site spécialisé Box Office Mojo. La production des studios Marvel détrône ainsi "Avatar" de James Cameron, qui détenait le record depuis 2009 avec 2,788 milliards de dollars.

Le film des frères Joe et Anthony Russo était encore projeté cette semaine dans 1.400 cinémas américains, malgré une exploitation débutée en avril. La comparaison avec Avatar ne tient cependant pas compte de l'inflation et de l'augmentation du prix des entrées au cinéma. Selon le magazine Variety, Disney détient désormais les droits de sept des dix films les plus rentables de tous les temps. (Belga)