"Beaucoup de satisfaction" pour Roberto Martinez après Belgique - Tunisie

(Belga) Roberto Martinez a nettement apprécié la prestation des Diables Rouges qui ont battu la Tunisie 5-2 samedi à Moscou en Coupe du monde. "Il y a beaucoup de satisfaction", a réagi le sélectionneur fédéral au micro de la RTBF. "Ce n'est pas facile de marquer autant de buts. C'est beau de voir une équipe dont les joueurs se battant l'un pour l'autre et travaillent ensemble. En plus de cela, il y a le talent et la qualité".

"C'était un match différent par rapport au Panama", ajoute Martinez. "Lors du premier match, nous étions opposés à une équipe qui jouait très bas et était bien organisée derrière. Nous devions trouver des solutions pour contourner ce bloc. Aujourd'hui, on peut donner le mérite à la Tunisie d'avoir voulu presser haut. Nous nous y attendions car la Tunisie voulait gagner. C'est bon pour nous de pouvoir nous adapter à des types de jeu différents, surtout dans une compétition comme le Mondial. Quand nous attaquions à fond, nous avons donné l'impression d'être à chaque fois très tranchants. Tout va bien, on ne peut rêver mieux après deux matches". (Belga)