"Trump va gagner à la fin": nos envoyés spéciaux à la rencontre des supporters républicains au Texas

Si les élections présidentielles se déroulaient au temps des cow-boys, ce serait bien sûr un duel. Deux hommes, face à face. Trump - Biden et à la fin un seul homme reste debout. Une époque révolue, puisque Biden a été élu démocratiquement. Mais au Texas, il n'était pas difficile de rencontrer des déçus.



"On aime Donald Trump"



"Qui est pour vous le véritable président qui a été élu? Trump ou Biden ?", interroge notre journaliste Loic Parmentier. "Ne me lancez pas avec ça !", réplique une passante. "Trump. On aime Donald Trump. C’est le meilleur pour l’Amérique", tranche un homme. "Je pense que c’était une élection truquée", lance un troisième. "100% Trump mais si c’est Biden… bon… paix", dit encore un autre.

Nous sommes dans l’ancien marché aux bestiaux de Fort Worth, un centre historique au coeur du Texas. Le site est prisé par les touristes et les Texans pour son esprit western et ses reconstitutions.



Il y a par exemple Baba Miller, supporter de Trump âgé de 47 ans, propriétaire d’un ranch. Il ne croit toujours pas à la victoire démocrate.



"Vous savez quand on s’est couché le soir des élections, il avait gagné. Et quand on s’est réveillé, c’était Biden. Avec ces votes par correspondance, il y a eu de la fraude. En janvier ce sera sans doute Biden mais si c’était juste et équitable, Trump aurait gagné. Vous savez il y a eu des gens qui étaient morts qui ont voté. Ça me parait évident qu’il y a eu des fraudes. Il voulait éjecter Trump de la maison blanche".

Il a tellement fait pour nous



Il y a par exemple Perry Sempley. Son surnom ? "Long Hair Sam", soit Sam aux cheveux long. Ce comédien de reconstitution de western est convaincu que Trump est l’homme de la situation.



"On continue à se battre. Nous, on a encore une spectacle cet après-midi. Mais bien sûr que c’est Trump qui va gagner à la fin. Il a tellement fait pour nous. Désormais, tout le monde pourra voir la différence entre Biden et Trump. Et il l’a dit. Il se représentera peut-être dans 4 ans quand Biden sera fini. On a juste besoin de quelqu’un qui est pour le peuple, pas un politicien. C’est pour ça qu’ils n’aiment pas Trump. Ce n’est pas un politicien."

Aujourd’hui, c’est la foule des grands jours pour la finale des championnats de rodéo. Les cow-boys sont sur leur 31.



7 jours de fête à la gloire des dompteurs d’animaux. Les champions sont masqués. Pas pour une attaque de diligence mais bien pour se protéger du coronavirus. Et compte tenu de la situation épidémique, il est impossible d'approcher les champions de trop près. C'est donc par vidéoconférence que nos envoyés spéciaux ont rencontré un des dieux de ce type de cabrioles.



Un électeur de Trump qui accepte le résultat des urnes



Tilden Hooper, champion de rodéo, nous a d'abord parlé de sa discipline : "Aussi rapide et hors de contrôle que cela puisse paraître. Pour moi, c’est comme si tout était au ralenti. Pour moi, c’est la chose la plus libre et la plus sauvage au monde."

Pour la politique, le champion est moins téméraire. "J’ai voté pour Donald Trump. Et vu les résultats, je ne suis pas très heureux", confie-t-il. "Mais le système est fait comme cela. On fera avec pendant 4 ans", ajoute-t-il.

Souvent les sportifs sont des modèles et leur choix compte dans les élections ? "Vous savez, je n’ai pas trop le temps de m’impliquer politiquement. Jusqu’à présent, je préfère que les gens me suivent dans l’arène, qu’ils voient mes performances, qu’ils s’intéressent à ce que je fais comme athlète, explique-t-il. J’ai mes opinions politiques mais ce n’est pas mon rôle de m’impliquer et d’influencer les gens."

Retour au marché à bestiaux. Les cow-boys ont le blues, ou plutôt la country un peu triste. Depuis 1980, le Texas a voté sans interruption pour un président républicain mais au final, ils ont perdu le duel. Les États-Unis ont un nouveau président : Joe Biden, démocrate.