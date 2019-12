"Biens mal acquis": Rifaat al-Assad hospitalisé "en soins intensifs"

Rifaat al-Assad, l'oncle du président syrien Bachar al-Assad, jugé à Paris pour des accusations de "biens mal acquis" en France, est hospitalisé "en soins intensifs" depuis lundi soir, a-t-on appris mardi auprès de son fils.

"Il est en soins intensifs depuis hier soir", à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris, a indiqué son fils Siwar al-Assad, contacté par l'AFP.

Selon son fils, Rifaat al-Assad souffre d'une forme d'hémorragie intestinale et "ne va pas très bien". "Il doit rester deux ou trois jours en soins intensifs", a-t-il ajouté.

Rifaat al-Assad, âgé de 82 ans, est résident britannique mais possède de nombreuses propriétés en France.

A l'ouverture de son procès le 9 décembre, il s'était fait excuser par ses avocats pour raisons de santé, certificat médical à l'appui. "Ses médecins lui ont recommandé d'éviter toute situation stressante", avait indiqué au tribunal l'un de ses conseils.

En fin de journée lundi, le parquet national financier (PNF) a requis contre Rifaat al-Assad quatre ans de prison, 10 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis au cours de l'enquête: deux hôtels particuliers et une quarantaine d'appartements dans les beaux quartiers parisiens, un château et des haras dans le Val-d'Oise...

Selon l'accusation, cet ancien pilier du régime de Damas s'est frauduleusement bâti son patrimoine immobilier français, en blanchissant des millions issus de détournements de fonds publics syriens commis avant et après son exil de Syrie en 1984.

Rifaat al-Assad réfute formellement ces accusations et affirme que cet argent provient d'une aide massive et continue d'Abdallah, prince hériter puis roi d'Arabie Saoudite, des années 1980 à sa mort en 2015.

Ses avocats plaideront mercredi la relaxe à partir de 13H30. Le tribunal correctionnel mettra ensuite son jugement en délibéré.