"Black Panther" perd le sommet du box-office nord-américain

Les robots de "Pacific Rim: Uprising" ont détrôné le phénoménal "Black Panther", agrippé au sommet du box-office nord-américain pendant six semaines et qui a décroché ce week-end le record de recettes aux Etats-Unis pour un film de super-héros.

Pour leur premier week-end d'exploitation aux Etats-Unis et au Canada, les robots luttant contre des extraterrestres voulant éradiquer l'humanité ont rapporté 28,1 millions de dollars, selon les chiffres définitifs de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés lundi.

C'est la suite de "Pacific Rim" (2013), réalisé par le récemment oscarisé Guillermo del Toro qui a laissé sa place derrière la caméra à Steven S. DeKnight mais qui a co-produit ce second volet.

Du coup, le premier blockbuster de l'univers cinématographique Marvel avec un super-héros noir "Black Panther" se retrouve en deuxième position avec 17,1 millions entre vendredi et dimanche, soit un total de 631,3 millions de dollars depuis sa sortie il y a six semaines.

Selon le site Box Office Mojo, il bat ainsi le record établi, avec 623 millions, par "Avengers" (2012) en matière de films de super-héros en Amérique du Nord. D'après la société spécialisée ComScore, "Black Panther" a rapporté 1,2 milliard de dollars dans le monde entier.

La troisième marche du podium revient à "I Can Only Imagine", drame américain sur la foi et suivant les aventures d'un groupe de rock chrétien. Le film a engrangé 13,6 millions de dollars en trois jours et 38 millions en deux semaines.

Nouveau venu à la quatrième position: le film d'animation "Sherlock Gnomes" avec 10,6 millions de dollars. Le célèbre détective anglais enquête, avec son comparse le docteur Watson, sur la disparition de nains de jardin.

"Tomb Raider" et son aventurière rebelle Lara Croft, interprétée par la Suédoise Alicia Vikander qui succède ainsi à Angelina Jolie dans ce rôle, recule de trois rangs en une semaine pour se placer en cinquième position. Le film a rapporté 10,1 millions de dollars sur le week-end et 41,4 millions depuis sa sortie, il y a deux semaines.

Voici la suite du classement:

6 - "Un raccourci dans le temps": 8,2 millions (74 millions en trois semaines)

7 - "Love, Simon": 7,6 millions (23,5 millions en deux semaines)

8 - "Paul, Apôtre du Christ": 5,2 millions de dollars pour le premier week-end d'exploitation de ce film dans lequel Paul, emprisonné par l'empereur Néron, se souvient de certains moments de sa vie.

9 - "Game Night": 4,1 millions (60,8 millions en cinq semaines)

10 - "Midnight Sun": 4,1 millions pour sa sortie. Ce film avec Bella Thorne et Patrick Schwarzenegger, fils d'Arnold, raconte l'histoire d'une jeune fille atteinte d'une maladie rare qui l'oblige à éviter tout contact avec des UV.