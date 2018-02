"Black Panther" pulvérise les records à sa sortie en Amérique du Nord

Le premier super-héros noir de "Black Panther" a pulvérisé les pronostics, bondissant en première place du box-office nord-américain dès sa sortie, selon les chiffres définitifs de la société spécialisée Exhibitor Relations mardi.

Porté par des critiques dithyrambiques, le 18e film de l'univers Marvel a engrangé 242,2 millions sur le long week-end de Presidents Day, incluant un lundi férié aux Etats-Unis, dépassant largement les attentes déjà colossales des pronostiqueurs.

Ce premier film dédié à un super-héros noir a ainsi écrasé le précédent record pour Presidents Day détenu par "Deadpool" en 2016 avec 152 millions de dollars.

Dernier opus des studios Marvel, filiale du géant Disney, "Black Panther" a été réalisé par le metteur en scène afro-américain Ryan Coogler ("Creed", "Fruitvale Station"), avec une équipe d'acteurs noirs parmi les plus charismatiques et prisés d'Hollywood: Chadwick Boseman, l'oscarisée Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya...

Le film d'animation "Pierre Lapin" s'accroche en deuxième position pour son deuxième week-end, avec 23,4 millions de dollars de recettes sur quatre jours et 54,4 millions au total. Il raconte les péripéties du célèbre personnage créé par l'auteure britannique Beatrix Potter.

"Cinquante nuances plus claires" tombe de la première à la troisième place, avec 19,4 millions de dollars sur quatre jours et 78,6 millions depuis sa sortie il y a deux semaines.

Dans ce troisième et dernier épisode des aventures érotiques de Christian Grey et Anastasia Steele --interprétés par Jamie Dornan et Dakota Johnson-- les jeunes mariés s'adonnent toujours à leurs jeux empreints de sado-masochisme. Mais des menaces à leur bonheur surgissent.

"Jumanji: Bienvenue dans la jungle" confirme son succès en se maintenant au quatrième rang. Cette suite du film de 1995, avec notamment Dwayne "The Rock" Johnson au générique, a encaissé dix millions, et 379,7 millions en neuf semaines.

"Le 15H17 pour Paris", reconstitution de l'attentat déjoué du Thalys en 2015 réalisée par Clint Eastwood, tombe de la troisième à la cinquième place, avec 8,9 millions sur quatre jours et 26,7 millions en deux semaines.

Voici la suite du classement de vendredi à lundi:

6 - "The Greatest Showman", l'histoire du magicien P.T. Barnum interprété par Hugh Jackman, récolte 6,5 millions et 155,9 millions en neuf semaines.

7 - Cro Man, film d'animation sur un homme des cavernes: 4,3 millions à sa sortie.

8 - "Le labyrinthe: le remède mortel", a gagné 3,2 millions de dollars (54,7 millions en quatre semaines).

9 - Le film d'horreur "Winchester" avec Helen Mirren: 2,6 millions de dollars (22,2 millions en trois semaines)

10 - "Pentagon Papers", de Steven Spielberg avec Tom Hanks et Meryl Streep: 2,4 millions de dollars (77 millions en neuf semaines).