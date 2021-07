"Black Widow" établit un record post-Covid au box-office nord-américain

Le nouveau film des studios Marvel, "Black Widow", a fait des débuts tonitruants au box-office américain, empochant 80 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, un record depuis le début de la pandémie, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par un cabinet spécialisé.

Ce spin-off des Avengers, dans lequel Scarlett Johansson incarne Natasha Romanoff, tueuse russe devenue super-héroïne, a aussi engrangé 60 millions de dollars via la plateforme de streaming Disney+ et 78 millions à l'international, pour un total ébouriffant de 218 millions. Et le film n'a pas encore commencé à être diffusé en Chine.

Selon le magazine Hollywood Reporter, l'annonce par Disney de ses revenus issus du streaming après le premier week-end est "sans précédent".

Suivent trois films produits par les studios Universal: "Fast and Furious 9", en deuxième position mais loin derrière "Black Widow", a récolté 10,9 millions, soit moins de la moitié de ses recettes du week-end dernier.

"Baby Boss 2: une affaire de famille" est arrivé en troisième place, avec 8,7 millions de dollars. Ce film d'animation, qui fait suite au carton "Baby Boss" sorti il y a quatre ans, raconte l'histoire d'un "bébé patron" qui ne laisse personne indifférent, avec les voix d'Alec Baldwin, Eva Longoria, Lisa Kudrow, Jimmy Kimmel et Jeff Goldblum.

Et sur la quatrième marche, s'établit le film d'horreur "American Nightmare 5: sans limites", cinquième et dernier épisode de la saga "American Nightmare". Le film notamment porté par Ana de la Reguera et Tenoch Huerta, a engrangé 6,7 millions de dollars. Il se déroule dans un futur dystopique où tous les crimes, y compris les meurtres, sont légalisés un jour par an.

"Sans un bruit 2", des studios Paramount, s'est classé en cinquième position avec 3 millions de dollars, ce qui porte ses recettes totales en Amérique du Nord à près de 150 millions.

C'est la première fois, depuis le début de la pandémie de Covid-19, que le box-office nord-américain totalise plus de 100 millions de dollars de recettes, avec 116,8 millions, soit 20% de plus que la semaine passée.

Dans le top 10, on retrouve également:

"Cruella" (2,2 millions de dollars)

"Hitman & Bodyguard 2" (1,6 million)

"Pierre Lapin 2" (1,3 million)

"D'où l'on vient" (630.000 dollars)

"Zola" (620.000 dollars)