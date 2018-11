"Bohemian Rhapsody" et Queen champions du box-office nord-américain

Is this the real life? "Bohemian Rhapsody", le biopic retraçant l'histoire du célébrissime chanteur Freddie Mercury et de son groupe légendaire, Queen, a pris la tête du box-office nord-américain, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Réalisé par Bryan Singer ("Usual Suspects", "X-Men"), un des plus grands noms de Hollywood, "Bohemian Rhapsody" met à l'affiche l'acteur américain d'origine égyptienne Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury --Farrokh Bulsara de son vrai nom--, mort du sida en 1991 à Londres.

Et avec 51 millions de dollars de recettes pour ses trois premiers jours d'exploitation, le film semble parti pour une belle performance.

Il devance largement deux autres nouveautés, "Casse-Noisette et les Quatre Royaumes", film fantastique de Disney qui a récolté 20,3 millions de dollars, et "Nobody's Fool", comédie romantique afro-américaine, avec 13,7 millions de dollars.

"A Star is Born", troisième remake d'un film de 1937, avec Lady Gaga en jeune chanteuse aidée par un grand chanteur joué par Bradley Cooper, occupe la quatrième place du classement avec 11 millions. En cinq semaines, il a récolté 165,5 millions de dollars.

"Halloween", suite du classique du film d'horreur de John Carpenter, complète se place en cinquième position avec 10,8 millions de dollars, pour un total de 150,2 en trois semaines.

Voici la suite du Top 10:

6- "Venom": 7,9 millions de dollars (198,7 en cinq semaines d'exploitation)

7- "Yéti & Compagnie": 3,8 millions (77,5 en six semaines)

8- "Chair de poule 2: les fantômes d'Halloween": 3,7 millions (43,9 en quatre semaines)

9- "Hunter Killer": 3,5 millions (13 en deux semaines)

10- "The Hate U Give": 3,3 millions (23,4 en cinq semaines)