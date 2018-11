"C'est un début", estime Barack Obama au lendemain du scrutin de mi-mandat

(Belga) L'ancien président des Etats-Unis Barack Obama a estimé mercredi que les résultats des élections de mi-mandat étaient "un début", au lendemain de la reconquête par les démocrates de la Chambre des représentants au Congrès américain.

"Notre travail continue", a déclaré Barack Obama dans un communiqué. "Le changement dont nous avons besoin ne viendra pas d'une unique élection - mais c'est un début. La nuit dernière, les électeurs à travers le pays l'ont enclenché". L'ancien président démocrate, en retrait de la vie politique depuis qu'il a quitté la Maison Blanche, s'était néanmoins largement impliqué dans la campagne. Si les démocrates n'ont pas réussi à reprendre le contrôle du Sénat mardi, Barack Obama s'est dit sûr que "l'attention" serait portée sur la majorité retrouvée à la Chambre des représentants, ainsi que sur les postes de gouverneurs gagnés par son parti. Il s'est félicité de l'élection d'un "nombre record de femmes et de jeunes vétérans d'Irak et d'Afghanistan", de "jeunes leaders exceptionnels" et d'"une vague de candidats issus de minorités". Barack Obama a également salué la participation "record" au scrutin, ainsi que plusieurs décisions tranchées par les électeurs au niveau des Etats, citant par exemple "le renforcement du droit de vote". Un million et demi d'anciens prisonniers américains ayant purgé leur peine ont récupéré leur droit de vote en Floride suite à l'approbation des électeurs. "Je suis confiant qu'en allant de l'avant, nous allons entamer un retour vers les valeurs que nous espérons voir dans la sphère publique - honnêteté, décence, compromis, et défense les uns des autres en tant qu'Américains, non divisés par nos différences mais unis par des croyances communes", a prédit l'ancien président.