"C'est génial du ski en Afrique": à la découverte d'Afriski, cette station qui cartonne (vidéo)

La station de ski "Afriski" est située au Lesotho, près de l'Afrique du Sud. Le site est l'un des seuls en Afrique, mais il répond visiblement à une demande importante. C'est l'un des endroits de ski les plus alternatifs au monde et le projet devrait se développer. Un reportage de Julien Crete pour RTLINFO 13h.

A près de 3200 mètres d'altitude, le site est actuellement la principale station de ski d'Afrique subsaharienne. Le petit domaine skiable proche de l'Afrique du Sud attire les touristes. "Nos clients européens et américains qui viennent ici, le font, car c'est une destination unique. Ils ne viennent pas pour le kilomètre de ski, ils ne s'attendent pas à des montagnes massives. Ils viennent et se disent: 'c'est génial du ski en Afrique", confie Martin Schultz, fabriquant de neige pour "Afriski".



La piste d'un kilomètre est destinée aux débutants, mais aussi à certains professionnels. "Afriski m'a vraiment aidé pour mon entraînement. Je ne pense pas que je serai allé aux Jeux Olympiques d'hiver sans eux. Bien sûr, nos stations ne sont pas aussi grandes que celles à l'étranger, mais nous sommes en Afrique. Ils ont fait un travail formidable", explique Connor Wilson, skieur alpin sud-africain, athlète olympique.



Pour passer une journée sur ces pistes insolites, il faut compter 50 euros par adulte. Cela représente un luxe dans un pays où le salaire moyen est proche des 90 euros par mois.



Tabang, un petit garçon, skie depuis l'âge de 3 ans grâce à son père, employé de la station. "Je rêve qu'un jour, il puisse être comme Connor car il s'entraîne parfois avec lui. Il lui apprend à très bien skier. Un jour, il deviendra peut-être un grand champion", espère Ersnet, père de Tabang et superviseur technique de la station.



Le projet Afriski souhaite se développer avec de nouvelles pistes et des infrastructures hôtelières supplémentaires.