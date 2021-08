"Le résultat de la montée en puissance des talibans depuis 2005": le professeur Christian Olsson livre son analyse sur le conflit en Afghanistan

L'Afghanistan est désormais aux mains des talibans. Depuis hier soir, des milliers de personnes tentent de fuir leur pays. Les images de l'aéroport de Kaboul sont saisissantes. Pour tenter de comprendre la situation mais aussi savoir à quoi va ressembler le quotidien des afghans, le professeur en sciences politiques à l'ULB, Christian Olsson, livre son analyse pour RTL INFO.

Les talibans ont pris le pouvoir sans aucune difficulté à Kaboul. Pourquoi il n'y a pas eu de bataille ou de résistance?

Je crois qu'il y a eu deux surprises. La première c'est le fait que les talibans ont attaqué sur deux fronts en même temps. Par le sud, on s'y attendait, mais aussi par le nord. Kaboul a été très rapidement prise en étau.

Le deuxième élément, c'est l'effondrement très très rapide des institutions afghanes à commencer par l'armée nationale. A posteriori, beaucoup d'éléments peuvent explqiuer cela: il y a une très forte corruption au sein de l'armée nationale afghane, il y a également de très fortes divisions entre les commandants. On peut s'imaginer qu'il y a eu une forte crise de confiance au sein des unités suite au retrait pourtant pas vraiment précipité des américains.

Il faut aussi dire que les talibans ont pris contact avec les gouverneurs de provinces et les commandants régionaux et ont négocié de manière très très efficace la reddition des unités afghanes. Et donc la plupart des provinces ont été prises sans le moindre combat.

Cela fait 20 ans que les talibans avaient été délogés du pouvoir par les militaires américains après le 11 septembre. Comment en est-on arrivé là?

En 2001, les talibans ont été renversés. Depuis 2004-2005, on voit un retour progressif des talibans qui se sont réorganisés au Pakistan et puis progressivement en Afghanistan. Et à partir de ce moment-là, 2004-2005, il n'y a pas eu de possibilité de défaire les talibans. Donc ils n'ont pas subit de défaites militaires depuis 2005. Les talibans avancent de manière relativement continue en dépit du fait qu'en 2010 il y avait 150.000 troupes de l'OTAN dans le pays. Donc tout simplement, ce qu'on voit aujourd'hui est le résultat de la montée en puissance en apparence inéluctable des talibans depuis 2005.

Et maintenant, à quoi va ressembler le quotidien des afghans sous le régime des talibans?

Très difficile à dire, ça va dépendre beaucoup de choses. Déjà, est-ce qu'il y aura un gouvernement purement de talibans dans les prochains jours ou est ce que ce sera un gouvernement qui intègre des éléments de l'ancien régime.Cela va dépendre de la proportion de la communauté internationale a reconnaître ce nouveau gouvernement. Et également, qui des talibans va représenter ce mouvement au sein du nouveau gouvernement. Tout dépend si c'est le chef du bureau politique, qui a une réputation d'être plus pragmatique ou plutôt la direction religieuse. Mais cela est bien sûr trop tôt pour le dire.