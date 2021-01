"Ce que Trump disait était raciste": nos envoyés spéciaux à la rencontre des électeurs de Biden en Arizona

C’est un nouveau jour qui se lève sur Phoenix, capitale de l’Arizona. La ville s’est réveillée au lendemain des élections présidentielles non pas teintée de rouge mais bien du bleu démocrate. Des élections ultra serrées. Il y a en Arizona 3.333.829 électeurs. Et si Joe Biden l'a remporté avec à peine 10.475 voies d'avance, c'est sans doute grâce à la communauté latino.

Pour voir l’influence de cette communauté, il suffit de se balader dans les rues de Phoenix, qui compte près 30% de Latinos. Des hommes, des femmes, des électeurs qui ont ici fait basculer l’état du côté démocrate.



"Trump était trop dur avec nous"

Une jeune femme confie à nos journalistes avoir voté Biden "pour ses croyances et ce qu’il veut réaliser". "Je suis démocrate, donc Biden", dit une autre. "Biden ! Je crois qu’il fera bien mieux que Trump", lance une troisième. "Bien sûr Biden. Je suis immigré et Trump était trop dur avec nous", explique un jeune homme.

Biden chouchou des Latinos ? Confirmation avec cet homme.



Damian Preciado, vice président des démocrates pour l’état d’Arizona, s’est engagé en politique après la victoire de Trump.

Peut-on dire que les votes de la communauté latino ont effectivement permis à Joe Biden de devenir président ?



"100% sûr. C’est un fait. Pour être honnête, toutes les communautés et toutes les catégories d’âge sont importantes. Je pense aux votes de la communauté noire, aux votes latinos, aux juifs américains. Ils sont tous importants. Et si vous séparez ces différentes communautés, nous, les démocrates n’aurions sans doute pas gagné. Nous sommes le parti de la coalition".

Notre route se poursuit avec une deuxième rencontre. Au coeur de la culture mexicaine, de ces nouveaux citoyens américains.



"4 très bonnes années pour les Latinos"

Rosa Pastrana est en charge d’une association de catch mexicain. Biden élu, c’était le cadeau de Noël avant l’heure.



"Je suis si heureuse parce qu’il y aura désormais 4 très bonnes années pour les Latinos. Il est bien meilleur pour nous. Donald Trump ne nous aimait pas. Ce qu’il disait était raciste. Il n’arrêtait pas de nous attaquer."

Et en matière d’attaque, elle s’y connait. Nous la retrouvons dans un caravane résidentielle pour son entraînement de catch. Séance d’habillage coloré, puis direction le ring installé au fond du jardin.

Rosa pastrana, dit "matador". C’est son surnom sportif a un message pour le futur président.



"Biden, Harris… Je vous invite à nous supporter, à supporter le catch mexicain, à nous aider pour obtenir des infrastructures dans toutes les villes… S’il vous plait".

En espagnol, le catch mexicain se dit "lucha libre". Mais ici à Phoenix, il existe une association qui s'appelle également Lucha et mène un combat politique. Celui de faire élire Joe Biden.





Image source: Lucha



L'association Lucha, impliquée à fond dans l'élection

Ils ont milité, sonné aux portes, téléphoné. L’association Lucha existe depuis 10 ans mais pour la première fois, elle s’est impliquée corps et âme pour une élection. Alejandra Gomez est la co-fondatrice de cette organisation. Leur vote a fait la différence.



"Nous avions des roulements avec plus de 5.000 bénévoles. Voilà combien de personnes se sentaient impliquées et voulaient que l’administration Trump s’arrête."

"Vous avez fait le boulot du parti démocrate ?", interroge Loic parmentier. "On ne pouvait pas se permettre d’attendre que les démocrates nous appellent. Nous devions nous même nous impliquer dans la campagne, souligne Alejandra Gomez. Aujourd’hui, 2020 est une année de célébration. Les communautés de couleurs ont fait la différence."

Le soleil se couche sur l’Arizona. Une terre parfois aride sauf quand il est question de l’engagement de ces habitants. L’Arizona a choisi Joe Biden comme futur président.