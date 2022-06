"Ce sont des mercenaires": les deux Américains capturés en Ukraine ont commis des "crimes", selon le Kremlin

Deux Américains, capturés en Ukraine alors qu'ils combattaient avec les forces armées de Kiev, "mettaient en danger" des soldats russes et doivent être "tenus responsables de ces crimes", a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, lors d'une interview avec la chaîne américaine NBC News.

Il s'agit du premier commentaire du Kremlin sur le cas de ces deux anciens militaires américains, Alexander Drueke et Andy Huynh, selon NBC. "Ce sont des mercenaires et ils étaient impliqués dans des activités illégales sur le territoire de l'Ukraine", a affirmé Dmitri Peskov, en anglais. "Ils étaient impliqués dans des tirs et des bombardements" de militaires russes, "ils mettaient leurs vies en danger", a-t-il poursuivi.

Ces crimes doivent faire l'objet d'une enquête

"Ils doivent être tenus responsables des crimes qu'ils ont commis", a ajouté le porte-parole du Kremlin. "Ces crimes doivent faire l'objet d'une enquête".



Interrogé sur la nature des crimes reprochés aux deux Américains, Dmitri Peskov a admis que les caractéristiques de leurs délits n'étaient pas encore connues, assurant toutefois qu'ils n'étaient pas couverts par les conventions de Genève sur les prisonniers de guerre.



Les deux hommes "ne sont pas dans l'armée ukrainienne, ils ne sont donc pas soumis aux Conventions de Genève", a-t-il argumenté.



La semaine dernière, une télévision publique russe a publié des vidéos d'Alexander Drueke et d'Andy Huynhe sur les réseaux sociaux.



Aux mains des "autorités"



Les circonstances dans lesquelles les deux anciens militaires sont retenus, et qui les détient, ne sont pas claires. M. Peskov s'est contenté de dire qu'ils étaient aux mains des "autorités".



Quant à savoir s'ils risquent la peine de mort, le porte-parole russe a déclaré: "Cela dépend de l'enquête".



Le président américain Joe Biden avait dit vendredi ignorer où étaient les deux hommes, qui auraient rejoint d'autres combattants volontaires étrangers aux côtés de l'armée ukrainienne.



Un porte-parole du Département d'Etat a confirmé samedi avoir vu les photos et vidéos des deux citoyens américains "qui auraient été capturés par les forces militaires russes en Ukraine". "Nous suivons de près la situation", a-t-il déclaré à l'AFP.

Plusieurs militaires américains morts en Ukraine



Le magazine Rolling Stone a rapporté lundi qu'un deuxième citoyen américain a été tué en combattant en Ukraine, après avoir sauté sur une mine. Un avis d'obsèque pour Stephen Zabielski, âgé de 52 ans, a été publié début juin sur le site internet d'un journal en Floride et indique qu'il est mort le 15 mai dans la région de Zaporijjia (est).



Un ancien Marine de 22 ans, Willy Joseph Cancel, avait déjà été tué en Ukraine en avril.

La star américaine du basket féminin détenue en Russie



Egalement questionné sur la détention en Russie de la star américaine du basket féminin Brittney Griner pour transport de stupéfiants, M. Peskov a rejeté l'idée qu'elle était retenue en otage: "Nous ne pouvons pas la considérer comme une otage. Pourquoi devrions-nous la qualifier d'otage ? Elle a enfreint la loi russe et maintenant elle est poursuivie".



Brittney Griner a été arrêtée à l'aéroport de Moscou en février après la découverte dans ses bagages à main "de vapoteuses" et d'"un liquide présentant une odeur particulière" d'huile de cannabis, selon le service fédéral des douanes russe. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison.



En mai, Washington avait déclaré que la Russie détenait "injustement" la basketteuse. Son cas est désormais entre les mains, côté américain, de l'envoyé spécial des Etats-Unis en charge des personnes prises en otage. Sa détention a été prolongée jusqu'au 2 juillet par un tribunal près de Moscou.