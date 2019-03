"Championnat des nations" de rugby: Australie et Nouvelle-Zélande sont pour

Les fédérations australienne et néo-zélandaise de rugby ont indiqué vendredi soutenir le projet de "Championnat des nations" de l'organisation World Rugby, estimant qu'il serait bénéfique à l'économie de ce sport.

Le projet, dévoilé mercredi, doit faire s'affronter les nations du monde entier tout au long de l'année en deux conférences (Europe et reste du monde) et trois divisions, avec promotions et relégations.

Les Wallabies et les All Blacks commenceraient ainsi dans la même division que l'Afrique du Sud et les deux équipes les mieux placées au classement World Rugby (Japon et Fidji en l'état actuel).

Le projet a été salué par le président de la fédération néo-zélandaise, Steve Tew, qui lui trouve "beaucoup des fondamentaux que nous recherchons" dans l'architecture des compétitions internationales.

"Notre défi, c'est de trouver un équilibre entre d'un côté un modèle qui offre ce qu'exigent les spectateurs et de l'autre le bien-être de tous les joueurs, tout en accroissant la force de frappe commerciale de la compétition et en s'assurant que nous trouvions un espace pour les autres nations", a expliqué dans un communiqué le dirigeant des champions du monde.

La directrice générale d'Australia Rugby, Raelene Castle, a également affirmé dans un communiqué apprécier cette "proposition solide".

Un tel championnat aurait d'après elle "le potentiel pour offrir un superbe produit aux fans et un bénéfice commercial important pour l'Australie et le jeu dans le monde entier".

Le projet a été accueilli avec scepticisme par les autres nations d'Océanie, qui craignent de jouer un nombre trop élevé de matches, et trop rarement contre les meilleures équipes du monde.