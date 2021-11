"Cleo a vu sa photo sur les avis de recherche placardés en ville", révèle la mère de la fillette

Une fillette australienne de quatre ans, disparue le 16 octobre alors qu'elle campait avec ses parents, a été retrouvée mercredi "saine et sauve" dans une maison, a annoncé la police.Cleo Smith avait disparu alors qu'elle campait avec sa famille en Australie-Occidentale. D'importantes recherches aériennes, maritimes et terrestres impliquant une centaine de policiers avaient aussitôt été déclenchées.



La fillette a été retrouvée par la police dans une maison fermée à clé de Carnarvon, près de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois 18 jours auparavant, a indiqué la police.



"Un des officiers l'a prise dans ses bras et lui a demandé "Quel est ton nom?", a expliqué le commissaire adjoint de la police, Col Blanch. La petite fille lui a alors

répondu "Je m'appelle Cleo".

Le père biologique de Cleo Smith a rompu son silence et s'est exprimé devant la presse. Daniel Staines, qui vit à environ 1000 km au sud de la maison de sa fille, a déclaré mercredi qu'il était "plus qu'heureux" que la petite fille ait été retrouvée vivante.

"Nous sommes tous absolument ravis de la bonne nouvelle de ce matin et si heureux que Cleo ait retrouvé sa mère et son père", a déclaré la famille Staines dans une déclaration au journal The West Australian.

"Merci à tous ceux qui ont aidé à la chercher et à la ramener à la maison, en particulier la police de WA, SES et la communauté de Carnarvon." Daniel Staines et sa famille ont envoyé à Cleo, à sa mère Ellie Smith et à son beau-père Jake Gliddon leurs "meilleurs voeux".

La petite fille de 4 ans a été miraculeusement retrouvée mercredi matin dans une maison délabrée à seulement 3 km de son domicile à Carnarvon et à 75 km de l'endroit où elle a disparu au camping Blowholes, sur la côte nord de l'Australie occidentale.

Dans un groupe Facebook de la ville, un habitant de la localité a suggéré aux habitants de la petite ville de retirer les affiches et les posters pour éviter que la famille ne souffre davantage de traumatismes. Mais la mère de Cleo a commenté la publication pour faire savoir aux gens que c'était inutile. "Cleo a vu sa photo sur les avis de recherche placardés en ville et elle a pensé que c'était très beau", a écrit Ellie.