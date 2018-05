"Comment se préparer en cas de guerre ?": la Suède distribue des brochures à plusieurs millions d'habitants

La Suède a entrepris la distribution auprès de cinq millions de personnes de brochures informant quelles sont les mesures à prendre en cas de guerre ou crise majeure.

La Suède entamera une semaine de sensibilisation aux préparatifs d'urgence le 28 mai prochain, avec notamment la distribution de brochures titrées "Si la guerre ou une crise se présente" auprès de 4,8 millions de foyers, a annoncé l'agence responsable de la protection civile, dépendante du ministère de la Défense.

L'objectif de cette publication est "de nous aider à être mieux préparés aux conséquences de tout événement grave, des accidents, aux conditions climatiques extrêmes, en passant par l'attaque informatique et le conflit militaire", peut-on lire dans les premières pages de la brochure.





Des listes de précaution pour se préparer à des urgences

Il est conseillé aux Suédois de se préparer à des urgences à l'aide de listes de précautions relative à l'eau, la nourriture, la chaleur et les communications.

Des informations sont en outre fournies sur les alertes d'urgence, les avertissements de raids aériens et la situation d'abris contre les bombes.

Les défenses du pays sont aussi listées, dont les options civiles et militaires, et les services militaires de 16 à 70 ans "car tout le monde est obligé de contribuer et tout le monde est nécessaire".





"Il y a toujours des menaces à notre sécurité et notre indépendance"

Le document indique encore comment identifier des fausses informations (fake news, ndlr). "Bien que la Suède est plus sure que de nombreux autres pays, il y a toujours des menaces à notre sécurité et notre indépendance. Si vous être préparés, vous contribuez à améliorer la capacité du pays à faire face à un problème majeur", note encore la brochure explicative.

Des informations similaires avaient été distribuées dans la pays scandinave pour la première fois en 1943, lors de la Seconde Guerre mondiale, avec des mise à jour jusqu'en 1961.

Ces informations ont été éditées alors que Stockholm envisage de rejoindre l'OTAN, poussé par des incursions russes répétées dans son espace aérien et eaux territoriales ces dernières années.