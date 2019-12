"Consternation" en Alsace : une centaine de tombes d'un cimetière juif profanées

Des "inscriptions antisémites", pour la plupart des "croix gammées", ont été découvertes mardi sur 107 tombes du cimetière juif de Westhoffen, non loin de Strasbourg, semant la "consternation" en Alsace, région récemment marquée par plusieurs actes similaires.

La découverte de ces tombes souillées "intervient alors que des tags antisémites avaient déjà été constatés (mardi matin) dans la commune de Schaffhouse-sur-Zorn", à une vingtaine de kilomètres de Westhoffen, a précisé la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué.

Selon Les Dernières nouvelles d'Alsace, les tags ont été apposés sur la mairie de ce village et sur la synagogue.

Selon Maurice Dahan, président du consistoire israélite du Bas-Rhin, le cimetière de Westhoffen compte quelque 700 tombes. Celles qui ont été profanées ont été "essentiellement" maculées de "croix gammées" noires, a-t-il précisé.

La gendarmerie "effectue actuellement les premiers actes de constatations et d'investigations" dans le cimetière profané. Selon des journalistes de l'AFP sur place, l'accès au cimetière a été bloqué par les forces de l'ordre.

- "Choc" -

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dénoncé dans un tweet "des actes abjects et répugnants".

"C'est la consternation, c'est le choc", a réagi M. Dahan auprès de l'AFP. "Mais on ne se laisse pas abattre, on ne se résigne pas à quoi que ce soit (...) On ne laissera pas la place à ces gens-là, on sait qui ils sont sur le plan de la pensée", a ajouté M. Dahan, qui s'est rendu sur place en compagnie du Grand Rabbin de Strasbourg, Harold Abraham Weill.

Le préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx, a condamné "avec la plus grande fermeté ces actes antisémites odieux qui frappent une nouvelle fois le Bas-Rhin et exprime son soutien le plus total à la communauté juive".

Fait étrange, cette profanation a fait l'objet d'une double revendication anonyme: selon la préfecture, des tags l'évoquant avaient été trouvés mardi matin à Schaffhouse-sur-Zorn, conduisant la gendarmerie à se rendre à Westhoffen où les militaires ont découvert la profanation.

Par ailleurs, d'autres tags antisémites découverts le 26 novembre sur les murs de la mairie-école de Rohr, à une quinzaine de km de Westhoffen, semblaient annoncer la profanation de mardi: selon Maurice Dahan, ils indiquaient en effet "cim juif Westhoffen", ainsi que les lettres "EWK", sans pouvoir expliquer leur signification.

L'Alsace est confrontée, depuis plusieurs mois, à une recrudescence de graffitis et dégradations à caractère antisémite et/ou raciste.

Dans le Bas-Rhin, 96 tombes du cimetière juif de Quatzenheim, à une quinzaine de kilomètres de Westhoffen, avaient été souillées de tags antisémites le 19 février. Auparavant, le 11 décembre 2018, un autre cimetière israélite à Herrlisheim, au nord-est de Strasbourg, avait été visé.

- "Actes de haine" -

Le ou les auteurs de cette série de profanations n'ont pas été identifiés, selon Maurice Dahan, qui note que le nombre "14", retrouvé parmi les tags antisémites à Quatzenheim, était également présent parmi ceux relevés à Westhoffen.

Mi-avril, des tags racistes et antisémites avaient été découverts sur les murs de la mairie de Dieffenthal (Bas-Rhin). Quelques jours plus tard, des croix gammées et insultes avaient été taguées sur la façade de la maison d'une élue à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg.

Début mars, des écrits antisémites avaient été découverts devant une école de Strasbourg et des croix gammées sur les murs d'une ancienne synagogue à Mommenheim. Des mairies et permanences d'élus ont également été la cible de dégradations.

Interrogé par Les Dernières nouvelles d'Alsace, le maire de Schaffhouse-sur-Zorn, Jean Hentz, a jugé déplorable " ce qui se passe actuellement". "Ça m'a fait du mal de regarder (les) inscriptions" découvertes mardi dans sa commune et qui ont été effacées par des agents de la commune.