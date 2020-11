"Covid-19, convalescence économique, justice raciale et climat", les 4 priorités de Biden

(Belga) "Covid-19, convalescence économique, justice raciale et climat", le site internet du président élu des Etats-Unis, Joe Biden, et de sa vice-présidente Kamala Harris s'est enrichi dimanche de quatre priorités au lendemain de la victoire des démocrates à la présidentielle, après quatre jours de suspense. "L'équipe en cours de constitution relèvera ces défis dès le premier jour" de la nouvelle administration, souligne le site BuildBackBetter.com.

Afin de lutter contre la pandémie mondiale de coronavirus, qui a infecté près de 10 millions d'Américains et fait 33.680 décès aux Etats-Unis selon les données de l'Université américaine John Hopkins, le site de Joe Biden et Kamala Harris présente un plan en sept points. Celui-ci comprend "des tests réguliers, fiables et gratuits" pour tous les citoyens et une "distribution efficace et équitable des traitements et des vaccins" lorsqu'ils seront disponibles. Le futur locataire de la Maison Blanche entend également travailler avec les gouverneurs et maires du pays pour imposer le port du masque à l'échelle nationale. "Le peuple américain mérite une réponse urgente, solide et professionnelle à la crise croissante de santé publique et économique causée par l'épidémie de coronavirus", souligne le site. Dans une Amérique qui semble plus divisée que jamais, entre partisans du républicain Trump qui dénoncent, à la suite de leur leader, une fraude électorale, et sur fond de tensions raciales, l'équipe du président démocrate élu veut s'attaquer à l'"écart économique racial". Dans le sillage de l'assurance-santé Obamacare, que l'administration Trump a tenté de détricoter, elle entend également réformer un système de santé particulièrement inégalitaire pour le faire entrer dans le "21e siècle". Côté environnement, le duo Biden-Harris met l'accent notamment sur "des mesures ambitieuses pour produire une l'électricité propre, américaine, afin de parvenir à un secteur libre de toute pollution carbone d'ici 2035". "Cela nous permettra de faire face à la menace existentielle du changement climatique, tout en créant des millions d'emplois", assure-t-il. (Belga)