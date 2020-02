"Da Yie" de l'Anversois Anthony Nti primé au festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand

(Belga) Le réalisateur anversois Anthony Nti a remporté pour "Da Yie" le Grand Prix du festival de court-métrage de Clermont-Ferrand en France samedi soir, annonce le fonds flamand de l'audiovisuel.

"Da Yie", filmé au Ghana, faisait déjà partie des oeuvres primées durant les festivals cinématographiques de Gand et Louvain au cours des mois passés. Le scénario porte sur un étranger qui a pour mission de recruter des enfants au Ghana pour une mission à haut-risque. Mais après avoir rencontré Prince et Mathilda, plein de vie, et les avoir attiré dans sa bande, il commence à douter, craignant que leur destin ne bascule. La 42e édition du Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand se tenait du 31 janvier au 8 février, 2020. Il s'agit d'un des plus importants festivals consacrés au court métrage dans le monde. Il attire chaque année plus de 165.000 visiteurs et 3.500 professionnels du cinéma.