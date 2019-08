"De la pure c******* ": Macron, Merkel, Johnson et Trudeau en super-héros pour défendre l’égalité des sexes (vidéo)

Une organisation non-gouvernementale a réalisé une vidéo parodique sur le thème d’Avengers mettant en scène les leaders du G7 afin de promouvoir l’égalité des genres.

Est-ce que le G7 va réellement s’intéresser à l’égalité des genres à Biarritz ? se demande l’ONG One dans la vidéo humoristique.

Dans la peau de personnages d’Avengers, les leaders du G7, le club des sept pays les plus industrialisés, s’expriment dans leur langue sur l’importance d’assurer l’égalité des sexes.

Il y a le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre italien Giuseppe Conte et le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

ONE est un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l’extrême pauvreté et les maladies évitables d’ici 2030, afin que chacun et chacune, partout dans le monde, puisse mener une vie digne et pleine de possibilités.