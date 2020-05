"Demandez à la Chine !": Trump accusé de racisme après cet échange surréaliste (vidéo)

Donald Trump a terminé de façon abrupte sa conférence de presse, lundi à la Maison Blanche, sur une altercation verbale avec une journaliste américaine d'origine chinoise, un vif échange donnant lieu à des interprétations diverses.



Weijia Jiang, une correspondante de CBS née en Chine mais qui a grandi aux Etats-Unis, a demandé au président américain pourquoi il vantait les capacités de dépistage du coronavirus aux Etats-Unis en les comparant aux autres pays, comme s'il s'agissait d'une compétition internationale.



"Peut-être s'agit-il d'une question à poser à la Chine. Ne me demandez pas à moi, demandez à la Chine !", lui a répondu M. Trump, visiblement agacé. "Pourquoi dites-vous cela justement à moi?", a questionné la journaliste, laissant entendre que le président avait fait cette référence à la Chine en raison de ses origines.



"Je dirais cela à toute personne qui me poserait une question méchante comme celle-ci", a rétorqué le maître de la Maison Blanche. M. Trump a alors refusé que Mme Jiang pose une seconde question et a quitté son pupitre.



