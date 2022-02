"Des files interminables aux stations-services, les Polonais sont clairement inquiets": notre journaliste décrit la situation à 20km de la frontière avec l'Ukraine

Très tôt ce vendredi matin, la présidence ukrainienne a dressé un bilan des combats. Elle fait état d'au moins 137 morts et 319 blessés, civils et militaires. Environ 100.000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine et des milliers ont pu quitter le pays, en passant par la Pologne. C'est l'une des voies de sortie de l'Ukraine. Notre journaliste Mathieu Col se trouve justement sur place pour RTL INFO, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine.

"Je suis effectivement dans un village qui se trouve à une vingtaine de kilomètres du poste-frontière. Rien n’indique que nous sommes qu’à 10 minutes de vol d’avion de chasse d’où sont tombées les bombes russes hier matin. Rien, si ce n'est deux choses", témoigne Mathieu Col.

"Il y a aussi des Ukrainiens qui ont fait la route depuis l’Ukraine"

Tout d'abord, notre journaliste décrit des files interminables devant les stations-services. "Les Polonais sont clairement inquiets de tomber à court de carburant. Il y a 100 à 200 mètres de file à chacune des stations-services que nous avons croisées hier en nous rapprochant de la frontière", relate le reporter.

"Il y a des Polonais dans ces stations qui font le plein mais aussi des Ukrainiens qui ont fait la route depuis l’Ukraine et ce matin encore ils passent la frontière au compte-goutte après de longues heures d’attente. C’est le cas aux postes-frontières polonais ainsi qu’à ceux des pays voisins, notamment en Roumanie", ajoute-t-il.

Organisation de l’accueil des réfugiés ukrainiens

Ensuite, il y a un autre signe de la tension ou de la présence d’une guerre ici. Il s'agit d'un signe plutôt positif. "C’est l’organisation de l’accueil des réfugiés ukrainiens. Neuf centres d’accueil vont être installés le long de la frontière dont un pas très loin d’ici. Nous allons d’ailleurs tenter de nous y rendre aujourd’hui pour rencontrer ces gens qui ont tout quitté, qui ont quitté leur pays en guerre", prévoit Mathieu Col.