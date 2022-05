"Des nouvelles preuves de Maddie McCann": le procureur allemand révèle avoir trouvé "quelque chose" dans le van du principal suspect

Les enquêteurs allemands ont trouvé de nouvelles "preuves" de la disparition de Madeleine McCann dans la camionnette du principal suspect Christian Brueckner. Ces nouvelles affirmations sensationnelles ont été révélées par le procureur allemand Hans Christian Wolters dans l'émission d'investigation portugaise "Sabado", 15 ans jour pour jour après la disparition de Maddie McCann alors qu'elle séjournait avec ses parents dans une station balnéaire au Portugal.

Des "preuves concrètes"

S'exprimant à la télévision portugaise, le procureur Hans Christian Wolters a de nouveau répété qu'il croyait que la petite fille était morte et a insisté sur le fait que Christian Brueckner, 45 ans, était, à ses yeux, l'homme responsable de la disparition de la fillette.

Lorsque la journaliste Sandra Felgueiras lui a demandé s'il était "vrai que vous avez trouvé quelque chose de Madeleine McCann dans la camionnette de Christian Brueckner", le procureur Wolters a répondu: "Je ne vais pas commenter les détails de l'enquête".

Mais lorsque la journaliste lui a demandé: "Mais vous ne pouvez pas le nier?" Hans Christian Wolters a répondu: "Je ne veux pas le nier."

Le violeur et pédophile condamné Brueckner a été nommé par les procureurs allemands comme principal suspect dans l'affaire il y a deux ans, les enquêteurs affirmant qu'ils disposaient de "preuves concrètes" qu'elle était morte.

Plusieurs sources relayées dans les journaux britanniques ce matin rapportent la même hypothèse concernant les nouvelles preuves en question. Elles pourraient être des fibres du pyjama de l'enfant retrouvées à l'arrière de la camionnette.

Le principal suspect désigné "Arguido" avant la prescription

Depuis le 22 avril dernier, Christian Brueckner a été officiellement désigné dans l'affaire de la disparition de la petite Maddie comme "arguido" par la police portugaise. C'est le terme utilisé par la justice pénale portugaise pour désigner la mise en examen d'une personne sur laquelle pèsent des doutes d'avoir commis un délit grave. "Cette désignation a été faite par la justice portugaise parce qu'elle veut éviter le délai de prescription sur les crimes graves qui est de 15 ans là-bas", estimait alors le Daily Mail.

Les parents ont tenu un service commémoratif

L'apparition du procureur Wolters à la télévision portugaise ce mardi a coïncidé avec un service commémoratif organisé pour commémorer le 15ème anniversaire de la disparition de Madeleine.

Kate et Gerry McCann ont été chaleureusement accueillis par leur communauté lors d'un service de prière poignant dans leur village natal de Rothley, dans le Leicestershire.

Le couple, qui espère que Madeleine, qui aurait maintenant près de 19 ans, est toujours en vie, a semblé être submergé par l'émotion, alors qu'il était soutenu par des fidèles.

L'événement extérieur annuel a été annulé au cours des deux dernières années en raison des restrictions de Covid.

Kate et Gerry ont déclaré mercredi soir: "Cette année, nous marquons quinze ans depuis la dernière fois que nous avons vu Madeleine. Cela n'est ni plus difficile, ni plus facile que les autres années. C'est très long."