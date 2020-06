"Donald Trump, c'est le portrait d'un parrain": ce journaliste français révèle des liens douteux entre le président américain et la mafia

Fabrizio Calvi, célèbre journaliste d'investigation français, a révélé des liens troublants entre Donald Trump et différentes mafias, principalement en Russie. Des explications qui jettent le trouble sur le président américain.

Fabrizio Calvi dresse, dans son nouveau livre Un parrain à la Maison Banche, un portrait étonnant de Donald Trump. Selon le journaliste français, depuis 40 ans, le président américain entretient des liens étroits avec la mafia, notamment en Russie. Des connexions qui l'ont installé à la Maison Blanche et le rendrait intouchable auprès de la justice.

Voici les principaux enseignements de son interview auprès de Jean-Pierre Martin.

Sur la personnalité mafieuse de Donald Trump

"C'est le portrait d'un parrain, c'est un personnage étonnant. J'ai écrit déjà une vingtaine de livres sur les services secrets, la mafia et d'autres affaires. Jamais je ne me suis autant amusé à écrire à livre, tant le personnage est d'une certaine manière croustillant. Il recoupe la sage de la mafia depuis les années 70 jusqu'à nos jours".

"On commence par la mafia italienne et puis on va directement sur la mafia russe avec des personnages qui semble tout droit sortis des films de Scorsese. Un de mes informateurs qui était informateur du FBI à l'intérieur de la Mafia, fils d'un parrain, m'a raconté toutes les personnes qui étaient autour de Donald Trump. Certains d'entre eux ont inspirés des personnages de Scorsese, notamment pour Les Affranchis. On a l'impression de se retrouver dans un film, où dans un vrai polar".

Sur les affaires avec la mafia.

"Toute sa vie c'est de faire du business, mais à une restriction près. Faire des dollars pour faire des dollars, ça ne l'intéressait pas, il lui fallait toujours un petit plus, cette impression de voler quelque chose, un frisson d'illégalité. L'impression de franchir la ligne blanche. Dans les années 80, pour construire à New-York, il fallait passer par la mafia, mais jamais aucun promoteur immobilier ne s'est aussi clairement lié à la Mafia que Donald Trump. Aussi bien pour construire ses tours. Mais aussi avec la mafia russe pour blanchir leur argent comme jamais personne ne l'avait jamais fait. Le problème avec la mafia russe, c'est qu'elle est contrôlée par les services secrets soviétiques et puis russes et à partir de ce moment, on arrive dans un autre domaine"

Sur ses liens avec les mafias

"Donald Trump a l'habitude de traiter avec la Mafia, il sait comment faire. Il sait comment faire de l'argent et d'une certaine manière il s'en fiche, ce n'est pas son argent. Il vit de son endettement. Quand il débarque à Atlantic City, ses casinos font 4x faillite, mais lui a fait énormément d'argent. Il sait comment dealer avec la Mafia et avec les différents parrains, d'égal à égal. Mais avec les Russes on arrive dans une autre dimension"

"Les banques ne voulaient pas entendre parler de lui, tellement il était endetté sauf la Deutsche Bank, qui débarquant de manière agressive aux USA. Il va s'endetter massivement auprès d'eux, jouant sur les différentes branches de la banque en atteignant les 2,1 milliards de dollars. On s'est aperçu par la suite que les prêts de la Detusche Bank étaient souscrits par une banque d'état russe contrôlé par un proche de Poutine. Si vous voulez, il a vraiment ce rapport privilégié. Il sait faire de l'argent avec la Mafia".

Sur sa protection au sein du FBI

"Il a toujours eu des protecteurs plutôt. Son premier mentor, c'était Roy Cohn, un des avocats les plus puissants et les plus maléfiques des USA. Il est l'avocat des principaux patrons américains et des grandes sociétés et de la mafia. C'est le conseiller de la Mafia. Il va donner des conseils à la Mafia, c'est comme ça que Donald Trump va faire la connaissance des parrains de la Mafia. Mais il est plus malin que ça, il a compris qu'il a besoin de protecteurs. Il va les trouver auprès du FBI, notamment en arrivant à Atlantic City, avant d'établir ses casinos. Il leur a proposé de faire des infiltrations au sein de la Mafia en profitant des casinos qu'il allait construire.

"Le FBI lui offre alors sa protection, c'est comme ça qu'il a obtenu des licences d'exploitation d'établissements de jeux, alors qu'il avait des liens avec la Mafia. Il a aussi eu un autre grand protecteur, Rudy Giuliani, qui était le procureur, le chevalier blanc anti mafia des années 80. Il a passé un deal avec lui, Giuliani avait une affaire qui pouvait compromettre Trump, mais il l'a étouffé et en échange Trump a financé sa campagne quand il s'est présenté à la mairie de New-York. Il aurait dû être traîné devant les tribunaux une dizaine de fois, mais il ne l'a jamais été avant l'impeachment, mais même cela n'a pas marché".

Sur son rapport à la loi

"Il ne se moque pas de la loi, mais vous savez, aux États-Unis, si vous êtes puissant, vous serez traité différemment. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous en sortir. Lui a tout de suite compris ça, il a tout de suite compris qu'il fallait arroser tout le monde. Il obtient des exonérations d'impôts pour construire ses tours, sans cela, ça n'aurait jamais marché. Il fait à peu près ce qu'il veut, même chose avec la justice.

Un jour, ses enfants étaient poursuivis par un juge, il s'est débrouillé en achetant le juge, en payant sa campagne et l'affaire a été abandonnée. Il a été à bonne école avec celle de Roy Cohn. Tous les moyens sont bons pour réussir, qu'il fallait être agressif. S'il est attaqué pour 1 million de dollars, il saure contre-poursuivre pour 100 millions de dollars. Mais comment se fait-il qu'il ne se soit jamais retrouvé devant les tribunaux ? On m'a assuré qu'une fois il a été traîné devant un juge, mais personne n'a jamais trouvé de trace. Il a une impunité à peu près totale grâce aux protections au sein du FBI"

Sur son lien avec la Russie

"C'est comme s'il était une propriété des Russes. Le fait est qu'il leur doit beaucoup. Est-ce que c'est un agent russe ou pas, on n'a pas fini d'entendre parler. Il y a ce doute. Trump serait peut-être un bien des Russes. Tout ce qu'il fait à l'étranger convient parfaitement à Poutine. Ses sorties contre l'Otan, son affrontement contre la Chine, le Brexit... Sa politique étrangère est favorable à Poutine et ne sont pas dans la tradition américaine.

"La CIA se demande s'il n'est pas un asset des services secrets russes. Il a commencé à traiter avec les Russes dans les années 80 en achetant 200 télés à un négociant russe pour ses hôtels. Les Russes ont du coup acheté des appartements dans ses tours. Des mafieux russes puissants ont achetés des appartements sur place, l'un d'entre eux s'est même caché dans une tour de Trump".

"Les services russes ne sont pas ingrats puisqu'ils vont intervenir au sein de sa campagne électorale en lançant des campagnes de déstabilisation de masse, ce qui lui a sans doute offert la victoire".