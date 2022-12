"Elle doit rester hors système tout en étant le système": pourquoi la Première ministre italienne Giorgia Meloni ne tient-elle pas ses promesses?

Giuseppe Santoliquido, écrivain et politologue italien, était l'invité de RTL info à 7h50. Il a évoqué le début de mandat de Giorgia Meloni, la Première ministre d'extrême droite d'Italie.

Lors de sa campagne, Giorgia Meloni a promis un impôt unique, une amnistie pour les amendes impayées, la retraite minimum à 1000€ ou encore du cash utilisable en plus grand nombre chez les commerçants. À l'heure actuelle, ces promesses n'ont pas encore été tenues. "La seule victime d'une campagne électorale, c'est la vérité", confie Giuseppe Santoliquido. "Ce n'est pas propre à Madame Meloni de ne pas tenir ses promesses électorales. D'autres avant elle ont triomphé grâce à des promesses électorales tonitruantes. C'est après qu'on déchante car il faut composer avec la situation financière. Et c'est une autre paire de manches."

Selon le politologue, Giorgia Meloni doit garder un équilibre. "Elle doit rester hors système tout en étant le système", dit-il. "Et c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas encore lui en faire grief. On verra à partir de février-mars ce que ça va donner."