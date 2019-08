"Faire 2 km, dans des conditions extrêmes, cela paraît peu probable": les proches de Nora veulent comprendre ce qui s'est passé

Le corps de Nora Quoirin, la jeune Franco-Irlandaise disparue en Malaisie, a été découvert mardi, dénudé, au fond d'un ravin dans la jungle, après dix jours d'intenses recherches ayant mobilisé des centaines de personnes. Quelques heures après avoir appris la terrible nouvelle, le grand-père de l'adolescente se confie.

Nora Quoirin, souffrant d'un léger handicap mental, avait disparu dans la nuit du 3 au 4 août, alors qu'elle venait d'arriver, avec sa famille vivant à Londres, pour des vacances dans le complexe hôtelier Dusun Resort. Celui-ci est situé à 70 km environ au sud de Kuala Lumpur, en lisière de la jungle, près de Seremban, la capitale de l'Etat de Negeri Sembilan.

Une fenêtre avait été retrouvée ouverte dans le pavillon où résidait la famille. Le cadavre a été découvert dans un petit ruisseau au fond d'un ravin à environ 2,5 km du complexe hôtelier, a déclaré Mazlan Mansor, le chef adjoint de la police malaisienne.

Dans une interview donnée à France 3, Sylvain Quoirin, le grand-père de l'adolescente s'exprime. Il explique que c'est le père de Nora, qui a formellement identifié le corps de la jeune fille. Plus tôt dans la journée, un responsable policier avait indiqué que le corps avait été découvert dénudé. Il n'avait cependant pas précisé s'il portait des traces de blessures.

Pour Sylvain Quoirin,l'incertitude règne. "Il y avait plusieurs scénarios. Le premier, c'est qu'elle est sortie de sa chambre et s'est perdue. Mais faire deux kilomètres et demi, dans des conditions extrêmes, cela me paraît peu probable. Il y a ensuite l'hypothèse d'une sortie, pour une raison que l'on ignore, puis Nora s'est trompée et a été ramassée par quelqu'un qui l'a emmenée. Le troisième scénario, c'est qu'elle a été emmenée par on ne sait qui. Tout est possible", indique-t-il à nos confrères.







"Nous avons perdu une innocente"



Plus de 350 personnes avaient été mobilisées pour participer aux recherches dans la jungle voisine de Dusun Resort, avec le soutien d'hélicoptères, de drones, de chiens et de plongeurs. La voix de la mère de la jeune fille avait été diffusée par mégaphone et des chamans ont pratiqué lundi des rituels pour tenter de localiser l'adolescente. La famille avait offert lundi une récompense de 50.000 ringgit (11.900 dollars), financée par une entreprise de Belfast, pour toute information.





Face à cette triste nouvelle, la famille "est effondrée". "Nous avons perdu une perle, une innocente. On espère toujours, on ne peut pas vivre toujours avec le pistolet sur la tempe. Mais dès lors que vous espérez et qu'après, c'est terminé, il faut accepter la chose telle qu'elle est. On prend sur soi. C'est terrible", lâche Sylvain Quoirin.

La famille de la jeune Franco-Irlandaise réclame désormais des réponses. Comprendre ce qu'il s'est passé s'avère primordial pour faire son deuil.