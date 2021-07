"Fast and Furious 9" reste en tête du box-office nord américain

Vin Diesel lors de la première mondiale de "Fast and Furious 9" à Hollywood le 18 juin 2021 Frazer Harrison

Le film "Fast and Furious 9", qui avait démarré sur les chapeaux de roue la semaine dernière, est resté en tête du box-office nord-américain ce week-end, réalisant 23,8 millions de dollars de recettes, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par un cabinet spécialisé.

Cette somme, qui correspond aux trois premiers jours du week-end prolongé de la fête nationale américaine, est en forte baisse par rapport aux 70 millions de dollars accumulés le week-end dernier, d'après les estimations de Exhibitor Relations.

Le nouvel opus de la franchise "Fast and Furious", avec les acteurs Vin Diesel, Michelle Rodriguez et John Cena a dépassé deux autres films produits, comme lui, par les studios Universal.

"Baby Boss 2: une affaire de famille" est arrivé en deuxième place, avec 17,3 millions de dollars. Ce film d'animation, qui fait suite au carton "Baby Boss" sorti il y a quatre ans, raconte l'histoire d'un "bébé patron" qui ne laisse personne indifférent, avec les voix d'Alec Baldwin, Eva Longoria, Lisa Kudrow, Jimmy Kimmel et Jeff Goldblum.

La troisième position est revenue au film d'horreur "American Nightmare 5: sans limites", cinquième et dernier épisode de la saga "American Nightmare". Le film notamment porté par Ana de la Reguera et Tenoch Huerta, a engrangé 12,8 millions de dollars. Il se déroule dans un futur dystopique où tous les crimes, y compris les meurtres, sont légalisés un jour par an.

"Sans un bruit 2", des studios Paramount, s'est classé en quatrième position, avec 4,2 millions de dollars. C'est la première fois que ce film d'horreur réalisé par John Krasinski sort du top 2, depuis sa sortie il y a six semaines.

Il est suivi par la comédie "Hitman et Bodyguard 2" avec Ryan Reynolds, Samuel Jackson et Salma Hayek, qui a réalisé 3 millions de dollars de recettes.

Alors qu'Hollywood se remet à peine de la pandémie dévastatrice de Covid-19, les studios n'ont pas encore sorti leur panoplie complète des blockbusters de l'été. Les 70,7 millions de dollars de recette combinées des 12 premiers films de ce week-end représentent moins de la moitié des recette habituelles des précédents week-ends du 4-juillet.

Parmi les dix meilleurs scores, on retrouve également:

"Cruella" (2,6 millions de dollars)

"Pierre Lapin 2" (2,3 millions de dollars)

"Conjuring 3: sous l'emprise du diable" (1,3 million de dollars)

"D'où l'on vient" (1,3 million de dollars)

"Zola" (1,2 million de dollars)